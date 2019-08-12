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Общество

Шепелев пригласил жрицу любви на съемки своего ток-шоу

Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Дмитрий Шепелев начал собственное расследование загадочного убийства Instagram-модели Екатерины Семочкиной. В студии ток-шоу "На самом деле" на Первом канале появилась девушка, которая могла разделить участь манекенщицы. 
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Тело 24-летней Екатерины Семочкиной было найдено в чемодане в ее собственной квартире в элитном районе Москвы. Как позже выяснилось, девушка не только вела микроблог – она жила за счет продажи своего тела.

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В убийстве подозревают 33-летнего Максима Гареева, который за свою внешность получил прозвище "кукла Кен". Мужчина уже признался в содеянном и находится в СИЗО.

Между тем редакторам программы "На самом деле" удалось найти девушку, которая лично знала душегуба. Гюльджан Сулейманова зарабатывает себе на жизнь оказанием интимных услуг. Гареев был ее частым гостем.

Сулейманова появилась на съемочной площадке в маске. Девушка по понятным причинам не хочет, чтобы родственники узнали о роде ее деятельности. По словам Сулеймановой, Гареев отличался от большинства ее клиентов – холодный, отстраненный, рассказывал странные вещи и не требовал близости. Гюльджан подозревает, что Екатерина не первая девушка, погибшая от его рук.

"Я его встречаю, даю тапочки, мы проходим в комнату. Первый вопрос, который он мне задал: "Тебя не смущает мой внешний вид?" Я солгала, сказала нет, все в порядке. На самом деле я была испугана очень. Я увидела переделанную куклу. Губы у него были сделаны, глаза, брови – татуаж. Он попросил зеленый чай, я сделала. Дальше он сел на край кровати и попросил меня сесть рядом. Я села, и он начал просто со мной разговаривать", – вспомнила момент первого знакомства жрица любви в студии "На самом деле".

Гюльджан подчеркнула, что интимной близости между ними не было, Максим хотел только поговорить. Он рассказывал о детстве, родителях, вспоминал бывших девушек. Разоткровенничавшись, Гареев поведал, что, желая довести себя до идеальной формы, он заработал анорексию.

"Он мне сказал, что ему жить осталось недолго, накануне Нового года он заказал на себя киллера. Я спросила, почему? Он начал жаловаться на свое окружение, мол, что там говорить, если собственная мать обвиняет меня в смерти брата", – цитировала душегуба Сулейманова в эфире ток-шоу "На самом деле". 

Также в студии продемонстрировали видеозапись, на которой Максим Гареев дает показания. Мужчина рассказывает, как Екатерина Семочкина, которая оказывала ему интим-услуги за деньги, оскорбляла его до и во время полового акта.

"Что я слабохарактерный, что я никакой, что мне не поможет ни пластика, ничего не поможет. Я попросил у нее кофе, она мне отказала в кофе, сказав, что не хочет на меня тратить капсулу. Я психанул, взял из выдвижного шкафчика ножик на кухне и ударил ее, она была ко мне вполоборота", – говорит душегуб на камеру.

Автор: 12 августа 2019, 19:12

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Соловьев - медийный гнус 😜😝😛
Ответить
хевря
Соловьев - медийный гнус 😜😝😛
Ответить
пусть лучше плешку на Китай городе расследует, это ему ближе!
1

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