Выколол глаза: Шепелев обнародовал жуткие детали похождений жестокого убийцы

В эфир Первого канала вышел второй выпуск программы "На самом деле", который был посвящен убийству Instagram-модели Екатерины Семочкиной. Свидетельница, которая была лично знакома с человеком, признавшимся в расправе над микроблогером, продолжила давать показания.



Гюльджан Сулейманова зарабатывает себе на жизнь оказанием интимных услуг. 33-летний Максим Гареев, которого обвиняют в расправе над блогером, был ее постоянным клиентом. Когда стало известно об аресте мужчины, жрица любви пошла к телевизионщикам. В студии программы "На самом деле" красавица рассказала все, о чем знала.

Гюльджан подозревает, что Екатерина не первая девушка, погибшая от рук Максима. Как-то Гареев рассказал ей о прошлом.

"В первую нашу встречу он мне рассказал про свою бывшую девушку, которая украла у него большую сумму денег. Были еще две девушки, одну из них он вытащил из этого бизнеса. Они жили вместе, он ее обеспечивал, покупал подарки. Спустя какое-то время он узнал, что она втайне от него виделась со своим клиентом. После чего он мне сказал, что он ее убил", – поделилась Сулейманова в эфире "На самом деле".

Тогда "ночная бабочка" пропустила слова клиента мимо ушей. По словам девушки, ее гости часто фантазируют, выдавая желаемое за действительное. По словам Сулеймановой, позже Гареев рассказывал, что познакомился с некой девушкой в соцсетях. Максим поехал на встречу к ней в другой город. Уже на месте выяснилось, что той не 22 года, как она ему говорила, а всего 16. Узнав об обмане, мужчина рассвирепел и выколол глаза новой знакомой.

Напомним, во вчерашнем выпуске программы "На самом деле" шоумен Дмитрий Борисов начал собственное расследование загадочного убийства Instagram-модели Екатерины Семочкиной.

Тело 24-летней красавицы было найдено в чемодане в ее собственной квартире в элитном районе Москвы. Как позже выяснилось, девушка не только вела микроблог – она жила за счет продажи своего тела.

В убийстве подозревают 33-летнего Максима Гареева, который за свою внешность получил прозвище "кукла Кен". Мужчина уже признался в содеянном и находится в СИЗО.