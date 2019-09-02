"Он говорил с моей грудью": волна секс-скандалов зацепила Дмитрия Борисова

Звезда мировой оперы, всемирно известный тенор Пласидо Доминго, обвинен в сексуальных домогательствах. В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале обсудили разгоревшийся скандал.

78-летнего тенора обвинили в сексуальных домогательствах 30-летней давности. Об этом заявили сразу девять женщин, после к ним присоединились еще шесть. Якобы в конце 80-х Пласидо Доминго пользовался своим высоким положением: обещал начинающим певицам роли в обмен на интимные отношения. Если же ему отказывали, он грозил отомстить.

В США отменили все концерты звездного тенора. Опера Лос-Анджелеса, где Доминго является генеральным директором, обещала провести внутреннее расследование.

Певица Любовь Казарновская приехала в студию "Пусть говорят", чтобы заступиться за коллегу. Российская артистка множество раз сотрудничала с Пласидо Доминго.

Казарновская сообщила, что это не первый скандал, который, потряс мир оперы. Не так давно похожие обвинения были выдвинуты бессменному руководителю Metropolitan Opera – Джеймсу Ливайну. Некогда влиятельный дирижер был уволен.

"Сейчас с Ливайна сняты все обвинения, но на должность свою он не вернулся. Это стоило ему нервов, он уже нездоровый человек. Там было обвинение – любовь к молодым мальчикам, абсолютно не связанных с музыкой", – говорит Любовь.

Одна из предполагаемых жертв Пласидо Доминго – Патриция Вульф, утверждает, что стала жертвой домогательств Пласидо Доминго еще в 90-х. Тогда она была начинающей оперной певицей. Вульф подчеркнула, что звездный тенор несколько раз намекал на интим.

"Он смотрел на мою грудь и спрашивал: "Как дела?" Он говорил с моей грудью. Я тут была вторая. Когда кто-то подходит так близко, широко улыбается и спрашивает: "Тебе нужно идти домой?" Думаю, все было предельно ясно, я не могла это расценить ошибочно. Он не трогал меня, нет. Он мог жать мне руку, но никогда не пытался меня обнять", – говорит женщина.

Обвинения Патриции Вульф эксперты программы "Пусть говорят" посчитали несостоятельными. По словам Любови Казарновской, она своими глазами видела, как молодые напомаженные артистки выстраивались в очередь перед гримеркой Доминго, сами рвались в его объятия. Теперь же, не состоявшись в карьере, все эти девушки пытаются заработать популярность, обвиняя кумира.

По словам ведущего ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрия Борисова, сексуальные разоблачения рушат жизни знаменитых мужчин. Харви Вайнштейн, Бен Аффлек, Ларс фон Триер: все они – фигуранты волны громких секс-скандалов. Истории звезд, которые стали жертвами оговора, зацепили шоумена за живое. По его мнению, даже доказанная в суде невиновность не помогает восстановить репутацию.