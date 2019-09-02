"Стройняшка": знойная Брежнева в купальнике восхитила россиян

Исполнительница посвятила пост подруге, поздравив ее с днем рождения. "Тот случай, когда у красивого человека и душа красивая! А сегодня у обладательницы этой красивой души день рождения! Горжусь, люблю, обожаю наше время вместе и посылаю поцелуи туда, где ты сейчас. Хотя там, как всегда "столько дел", – написала Вера Брежнева.
Пользователи соцсети бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Многие отметили, что девушки выглядят потрясающе. Больше всего комплиментов досталось длинным ногам Веры Брежневой. "Девочки, вы прекрасны, вы великолепны!!!", "Красотки невероятные!!!", "Богини", "Классные", "Эти ноги!", "Какие вы элегантные", "Стройняшка, красавица", – высказались о знойных красотках фолловеры.
Отметим, знаменитость частенько выкладывает в свой микроблог откровенные снимки. Ранее она опубликовала чувственную фотосессию. Как писали "Дни.ру", Вера Брежнева снялась в нижнем белье. Певица позировала на кровати в вязаном сером свитере и белом белье. Многие подписчики пришли в восторг от фото.
В последнее время Вера Брежнева стала выкладывать больше провокационных кадров. Но несмотря на это, многие поклонники еще не привыкли к ее "полуголым" снимкам.
Популярные темы форума
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Кормить грудью на людях
Мужчина меня оскорбил
Мужчина верит гороскопам
Сколько у вас любовников?
Хочет бросить ради меня семью
Что я здесь делаю?