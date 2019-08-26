Расслабленная Брежнева разделась до трусов

В личном Instagram знаменитость опубликовала пикантные фотографии. Вера Брежнева позирует на кровати. Она облачена в массивный вязаный свитер серого цвета и белые трусики.
Ниже звезда написала, что на этих снимках она настоящая. По словам Брежневой, кадры получились удачными благодаря команде профессионалов, которая работала с ней. В тот день все присутствующие в студии были "на одной волне" с певицей.
"Чаще бываю именно в таком настроении. Особенно, когда рядом люди, с которыми могу быть расслабленной, даже на работе)) Так случилось и на этой съемке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Вера Брежнева.
Отметим, что многие подписчики пришли от фото в восторг. Интернет-обыватели завалили звезду комплиментами.
Между тем были и те, у кого пикантная фотосессия Веры Брежневой вызвала раздражение. Звезду отчитали, как школьницу.
"Вера, какой бы ты написала комментарий своей маме, если бы она сейчас сфотографировалась голой? Правильно, оставь все для близких, если на самом деле любишь и уважаешь ...здесь не для кого так стараться 😂😂😂🙊🙉🙈", – отозвалась пользовательница Сети.
Артистка не смогла проигнорировать замечание подписчицы. По словам звезды, детям, мужу и маме фотографии, которые она публикует в микроблоге, нравятся. Вера Брежнева не считает снимки неприличными, более того, когда она станет старше, с удовольствием вспомнит то, какой была красавицей.
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