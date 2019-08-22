"Огонь!": избавившаяся от штанов Брежнева довела народ до экстаза

Накануне певица опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. На снимке она вальяжно развалилась на стуле у бассейна. Для фото она подобрала экстравагантный комплект в черном цвете: короткие свитер, мини-бикини, солнцезащитные очки и грубые ботинки бренда Dr. Martens.
"Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться", – заявила звезда отечественного шоу-бизнеса.
Примечательно, что в последнее время артистка стала часто выкладывать провокационные кадры. Но несмотря на это, поклонники еще не до конца привыкли к ее "полуголым" снимкам. "Хоть это и выглядит странно, но мне нравится!", "О, Боги, что же ты делаешь с нами? Еще народ не успел отойти от Vogue, а тут новая порция огонька!", – не скрывали удивления фолловеры.
Обожатели открыто показывали свое восхищение. "Вера, нереальная, идеальная, фарфоровая статуэточка! Обожаю!", "Супер, шикарный вид, красавица!", "Обаятельная и привлекательная!", "Огонь! Дай Бог всем выглядеть так!", – восторгались пользователи Сети.
"Ваше тело и лицо – идеальные!", – призналась подписчица.
Также многие решили поддержать юмористическое настроение Веры и начали писать варианты, как она оказалось в таком необычном амплуа.tУбежала в чём смогла. Костя домой загоняет, а Девочка хочет ещё погулять
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