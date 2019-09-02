Новикова нагло подсунула Корчевникову юную внучку

Народная артистка Клара Новикова устраивает личную жизнь шоумена Бориса Корчевникова. В эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" актриса сосватала телеведущему свою юную внучку. Судя по всему, у потенциальных жениха и невесты вскоре состоится свидание.

В эфире ток-шоу Корчевников спросил у Новиковой, пробовала ли она найти любовь после смерти мужа (артистка овдовела десять лет назад). Клара Борисовна сначала принялась оправдываться, мол, ей уже поздно искать спутника жизни, а после этого перешла в наступление: заявила, что ведущему программы "Судьба человека" тоже пора задуматься о семье.

"Ни с кем меня не надо знакомить. Хотя никто ни от чего не застрахован. Никто не знает, что может быть дальше. Поэтому, Боренька, я тоже жду ваших приглашений, я надеюсь познакомиться с этой девочкой, и кое-что о вас рассказать. Вы зануда, Боря", – сказала Новикова. "Это правда, еще какой", – не стал отпираться Борис.

Клара Новикова рассказала, как подруга, актриса Наталья Селезнева, обещала познакомить ее с профессором из МГИМО. Мол, деятель науки может стать хорошей партией, заодно подсобит ее старшему внуку Льву с поступлением в институт.

"Ну это, знаете, Лева институт уже закончил, а я с дядей еще не познакомилась", – улыбнулась знаменитость.

Корчевников отметил, что живет неподалеку от Селезневой. Борис обещал зайти к знаменитой соседке. Возможно, та подберет ему спутницу жизни.

"Зачем? – воскликнула Клара Новикова. – Я пришла. Послушайте, у меня Анька вон ходит неохваченная!"

Артистка сообщила, что ее средней внучке Анне 18 лет, и ей пора найти жениха. Артистка нагло подсунула наследницу телеведущему. Большая разница в возрасте между предполагаемыми женихом и невестой (в июле Корчевникову исполнилось 37) Новикову не смутила.

По словам Клары Борисовны, Анна даже более, чем Борис, избирательна в выборе второй половины. Внучка артистки учится на дизайнера, поэтому у нее отличный вкус. Новикова предложила ведущему программы "Судьба человека" устроить свидание со своей наследницей. Корчевников робко согласился. Шоумен отметил, что имя Анна его любимое.

"Мне хочется сложить вашу жизнь. Мне хочется, чтобы и у Ани она была", – сказала знаменитость.

Новикова с экрана обратилась к матери Корчевникова: "Ирина Леонидовна, отпустите Борьку. Я так понимаю, что при вас уже присох. Я знаю таких мам – заботливых настолько, особенно мальчики когда в доме", – сказала знаменитость.

Гостья сегодняшнего выпуска программы "Судьба человека" поинтересовалась у потенциального зятя, где и как он живет. Корчевников сообщил, что живет с мамой. Артистка удивилась, что телеведущий приводит возлюбленных в квартиру родительницы.

"Приводил, нормально. Ну мама понимает, она тоже хочет внуков. Ну если что, то можно у вас жить?" – осмелел ведущей программы "Судьба человека".

Новикова отметила, что готова принять Бориса в своем доме. Артистка обещала помогать молодой семье.