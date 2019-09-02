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Оксана Самойлова сражается за еду в Майами из-за урагана

Джиган и Анастасия Самойлова. Фото: www.globallookpress.com
Иногда отпуск может обернуться самым настоящим кошмаром. Так жена рэпера Джигана Оксана Самойлова вынуждена сражаться в супермаркетах Майями за еду и воду из-за урагана, накрывшего остров.
прочитано 703 раза

В начале июля супружеская чета вместе с детьми отправилась на побережье Америки, чтобы отдохнуть и набраться сил перед началом осени. По началу все шло хорошо, Оксана выкладывала фотографии с песчаных пляжей. Однако вскоре все изменилось.

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О том, что вылет семьи с острова откладывается из-за разгула стихии, девушка сообщила на своей странице в Instagram. Мама троих детей пожаловалась, что стала заложницей урагана Дориан, который, по последним новостям, уже сместился дальше от побережья, но поменял свою категорию с 3 на 5.

"Ох этот ураган вытрепал нам уже все нервы, наш отдых больше похож на операцию по спасению. Такое идиотское чувство – ждать того, не зная чего, и понимать что это что-то плохое. Мы уже 3 дня сражаемся в магазинах за воду, консервы и дошираки. Тут, видимо, все очень серьезно готовятся к таким мероприятиям" (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены. – Прим. ред.), – поделилась с подписчиками Самойлова.

Оксана уточнила, что ей удалось "отвоевать" себе и своим родным достаточное количество пропитания. Она добавила, что если бы была возможность, то семья была бы уже дома и готовилась бы к первому сентября, отглаживая школьную форму.

2 сентября 2019, 09:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Секс-бомба из Instagram оказалась женой Джигана

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
идиотка.
Алинану
Ответить
Ну она же поехала набраться сил перед осенью стесняюсь спросить а что так устала а тут блин шторм вот будь он не Ладен а так хотелось в Москву к 1 сентября хорошо хоть консервы отвоевала
1

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