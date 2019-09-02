Оксана Самойлова сражается за еду в Майами из-за урагана

Иногда отпуск может обернуться самым настоящим кошмаром. Так жена рэпера Джигана Оксана Самойлова вынуждена сражаться в супермаркетах Майями за еду и воду из-за урагана, накрывшего остров.

В начале июля супружеская чета вместе с детьми отправилась на побережье Америки, чтобы отдохнуть и набраться сил перед началом осени. По началу все шло хорошо, Оксана выкладывала фотографии с песчаных пляжей. Однако вскоре все изменилось.

О том, что вылет семьи с острова откладывается из-за разгула стихии, девушка сообщила на своей странице в Instagram. Мама троих детей пожаловалась, что стала заложницей урагана Дориан, который, по последним новостям, уже сместился дальше от побережья, но поменял свою категорию с 3 на 5.

"Ох этот ураган вытрепал нам уже все нервы, наш отдых больше похож на операцию по спасению. Такое идиотское чувство – ждать того, не зная чего, и понимать что это что-то плохое. Мы уже 3 дня сражаемся в магазинах за воду, консервы и дошираки. Тут, видимо, все очень серьезно готовятся к таким мероприятиям" (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены. – Прим. ред.), – поделилась с подписчиками Самойлова.

Оксана уточнила, что ей удалось "отвоевать" себе и своим родным достаточное количество пропитания. Она добавила, что если бы была возможность, то семья была бы уже дома и готовилась бы к первому сентября, отглаживая школьную форму.