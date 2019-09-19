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От Собчак избавились после атаки на Эрнста

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
В день свадьбы Ксения Собчак обнародовала короткое видео, намекающее на то, что ее позвали работать на Первый. Однако канал удалил этот проморолик со своего сайта.
прочитано 10777 раз

13 сентября, в день собственной свадьбы, Ксения Собчак выложила в Сеть короткое видео (всего 24 секунды), в котором ее запечатлели лежащей в ванне и разговаривающей по телефону с неким Андреем. Она сообщила, что ей было сделано предложение, от которого невозможно отказаться. "Оно изменит всю мою жизнь", – интригующе объявила Собчак. Дальше слышится звук выстрела, а гламурная блондинка торжествующе смеется.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Видео было снято Первым каналом, там стоит его логотип. "Скоро", – значится в титре. Ролик заставил общественность предположить, что Ксению позвали работать на "первую кнопку". Особо наблюдательные сделали вывод, что гламурная блондинка будет вести ток-шоу, призванное конкурировать с передачей Андрея Малахова.

Однако сегодня, 19 сентября, Первый канал со всех своих ресурсов удалил проморолик с Собчак. Зато появилась информация о том, что гламурная блондинка стала ведущей шоу "Такая история" в "Яндекс.Эфире". Вместе с ней зрители отправятся в путешествие. Правда, продлится оно всего три минуты, отмечает сайт "Комсомольская правда"

Развлекательно-познавательная передача будет выходить ежедневно. Каждый ее выпуск будет посвящен одному историческому событию, забавной истории или открытию, которое произошло именно в этот день в прошлом. Новые эпизоды увидят жизнь каждое утро, а затем станут доступными в записи.

Отметим, что блогер Лена Миро крайне негативно высказалась по поводу приглашения Ксении Собчак на Первый канал. Дескать, телеведущая уже 12 лет как непопулярна, поэтому вряд ли сможет поднять рейтинги "первой кнопки" Константина Эрнста.

Автор: 19 сентября 2019, 12:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Эрнста гнать с телевидения.
Гость
Ответить
Гость
Семейная жизнь будет не долгой.режисер по образованию философ.быстро поймет.что ошибся.и все это временно.не для семейной жизни эта дама.
Россияне так не любят Собчак, что будут смотреть ее непременно. Каждый день, с надеждой что где-либо проколется или опозорится, людям так не хватает зрелища. А учитывая острый язычок Собчак, это действительно может быть интересно. Хороший шаг к популярности для любого канала.
Гость
Ответить
12 лет как непопулярна, но пишут о ней в Днях по несколько раз в день. И все страна следила за ее свадьбой.Леночка Миро не умеет читать, или спала все 12 лет? Или хочет погреться рядом с Собчак?.
Гость
Ответить
Ксюша, вперед. Умна ,симпатична , креативна.
Гость
Ответить
Вряд ли сможет поднять рейтинги, на первом бъют все рейтинги более популярные личности Цымбалюк, Казаченко, Хачатаряны, Гудзева, Прохор Шаляпин и т.п.
Гость
Ответить
Семейная жизнь будет не долгой.режисер по образованию философ.быстро поймет.что ошибся.и все это временно.не для семейной жизни эта дама.
Гость
Ответить
Каждый день о ней.что она академик какой.не родная дочь.пользуется известной фамилией и деньгами.распущенная женщина.не приятная особа.
Гость
Ответить
Первый канал и Собчак - это дно для ущербных!!
Гость
Ответить
Пусть ведет корпоративы.не популярна.у людей вызывает шквал ненависти.да и уж очень страшная.
Гость
Ответить
Первый канал и так никто не смотрит, а придет гиена всея России Собчачка, вообще никто даже не будет включать. Её и так много во всех сми, достала уже всех страхолюдина своими фокусами.
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