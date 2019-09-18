"Бессовестная, как ты могла!": Пугачева отчитала зарвавшуюся Собчак

"В середине нулевых я бывал на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале, – рассказал Соседов. – Ведущей одного из дней была Ксения Собчак, а Алла Пугачева приехала туда в качестве музы".
"Ксения Собчак объявляла артистов в свойственной себе иронично-саркастичной манере, – продолжил Сергей. – Киркорова, например, представила как "короля, который уже не тот", или что-то в этом роде. Зал улыбался. Казалось, все довольны".
"После концерта иду за кулисы зала "Дзинтари" и вижу, как там стоит Алла Пугачева и кого-то распекает, – вспомнил критик. – "Как ты могла такое брякнуть?! Бессовестная! Кто тебе дал право так о нем отзываться? Да тебе до Киркорова расти и расти! Ты знаешь, как он вкалывает, как работает?!" Смотрю, а распекает-то она Ксюшу! Бедная Собчак стоит перед Примадонной, свесив голову, и молчит".
Когда народная артистка СССР выговорилась, Соседов подошел к оплеванной Собчак: "Почему Вы это терпели? Почему не прекратили эту безобразную экзекуцию? Как она может так разговаривать с Вами?" По его словам, реакция ведущей оказалась неожиданной. "Ксюша подняла на меня глаза и ответила: "Алла Борисовна всей свой жизнью заслужила право критиковать нас!" – сообщил Сергей.
Кстати, во время фестиваля "Бархатный сезон" многие журналисты просили его прокомментировать свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Соседов отказался: "Кому какое дело, кто на ком женится? Почему это волнует народ? Мне нечего тут комментировать – это вообще не мое дело!"
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