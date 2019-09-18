"Бессовестная, как ты могла!": Пугачева отчитала зарвавшуюся Собчак

Музыкальный критик Сергей Соседов – частый гость на фестивалях. Он всегда имеет свое мнение, говорит в глаза правду самым известным артистам и никогда ни перед кем не лебезит. За это его уважают, ценят и боятся. Приехал он и на "Бархатный сезон", который в сочинском гранд-отеле "Жемчужина" проходит уже второй год. Там с ним встретился корреспондент "Дни.ру".

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