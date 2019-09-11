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"Сволочь ты, Прохор": Шаляпин и Цымбалюк-Романовская узнали результаты ДНК-теста на отцовство

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина заявляет, что певец является отцом ее ребенка. В эфире ток-шоу "На самом деле" на Первом канале обнародовали результаты ДНК-теста.
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В прошлом выпуске программы Татьяна Гудзева сделала шокирующее признание: она и Прохор вступили в сговор. Якобы Шаляпин влюбил в себя пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, чтобы воспользоваться ее связями. Более того, Татьяна принимала активное участие в одурачивании богатенькой пианистки. Гудзева говорит, что Шаляпин втайне от Цымбалюк-Романовской навещал ее и своего новорожденного сына Федора. Имя наследнику они выбрали вместе.

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 Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Сюжеты Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Прохор все обвинения в свой адрес отрицает. Он отмечает, что Гудзева совсем завралась. Шаляпин требует проведения ДНК-экспертизы с момента появления маленького Федора на свет.

В сегодняшнем выпуске "На самом деле" Прохор и Виталина получили долгожданные результаты генетического исследования. К слову, заключения экспертов с нетерпением ждали не только они: некий Павел Остапенко считает, что ребенок Татьяны рожден от него.

Ведущему программы "На самом деле" Дмитрию Шепелеву вручили два конверта с выводами экспертов. Документы на съемочную площадку привезла мать Татьяны Гудзевой – Валентина Васильевна Гудзева – это показалось шоумену подозрительным.

Отметим, что Валентина Васильевна возмущена тем, что Прохор Шаляпин посмел усомниться в отцовстве. От бабушки новорожденного Федора досталась не только певцу, но и заступающейся за него Виталине Цымбалюк-Романовской.

"Павел Остапенко и Федор Шаляпин. Вероятность того, что они являются отцом и сыном – ноль процентов", – огласил содержание первого конверта Шепелев.

Результат шокировал Павла Остапенко. Мужчина не смог подобрать слов. Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская, в свою очередь, выглядели напряженными.

Ведущий программы "На самом деле" продолжил: "Сволочь ты, Прохор" – хочет сказать мама Татьяны. Узнаем, есть ли у нее основания. Вероятность того, что Прохор Шаляпин отец этого ребенка – 99,9 процента".

Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла скрыть удивления от услышанного. Пианистка не поверила своим ушам. Она заявила, что необходимо провести повторную экспертизу. Об этом же заикнулся и Прохор.

"Здесь столько вранья, что я не верю этому тесту. Я даже не буду смотреть на эту бумагу. Мне очень жаль, что, так как Прохор очень добрый человек, он постоянно связывается с людьми, которые категорически его недостойны", – выпалила расстроенная Цымбалюк-Романовская в эфире программы "На самом деле".

Отметим, частный детектив Александр Бенхин тоже усомнился в подлинности результатов исследования. Эксперт отметил, что тестирование проводилось со значительными нарушениями: процедура забора генетического материала была сделана неверно – вне медицинского учреждения. Результат не может считаться доказательством в суде. 

11 сентября 2019, 14:46
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От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
да Гудзева врушка самая настоящая!она всех вокруг обманывает лишь бы денег поиметь!!!!!!
Гость
Ответить
люди, да очнитесь и не тратьте время на просмотры этой ерунды,потому что они за это деньги получают!Татьяна настоящая врушка,она обманывает всех кругом,как только не стыдно ходить себя так позорить и позорить маленького ребенка,на которого потом все пальцем будут тыкать!за деньги что ей платят на канале,так себя позорить!нахалка!
Гость
Ответить
А Цымба- воровка опять прогундосила всю передачу. Сидит, изображает из себя жертву аборта. А на самом деле сама предложила сюжет, сама подогнала знакомого украинского, помятого гастера , который предварительно сфотался с Гудзевой во время подготовки к программе, так же как в своё время подогнала на первый «любовника» Русских.
И возглавляет всю эту останкинскую шайку бандерша- блефаристка Широкая.
Вот так мошенница и аферистка Цы продолжает зарабатывать свои миллионы. И всегда, во всех аферах, мутных делах и манипуляциях, схемах «развода» это всегда была Цы, её придумка, её рука, её зловонный дух, всегда где она, там обязательно запах серы!
Гость
Ответить
Гость
Вот альфонс.прицепился к этой аферистке.думает.что она ему отвалит бабло.дуралей.она никого не любит.лучше бы сыном занялся.так и будет бегать по старухам.приживал.
Сдается мне, что этот сын очередное прикрытие для нетрадиционной сексуальной ориентации Прохора. Потом окажется, что повторная экспертиза не подтвердит отцовство. И Прохор опять будет плакать: "Меня растоптали, меня унизили".
ПО СУТИ
Ответить
Комедия должна продолжаться, чтобы была возможность зарабатывать дальше.
Потому это вполне естественно что результаты теста ДНК вызывают сомнения.
Будут долго и нудно задаваться вопросом от чего и почему тест проводился именно так.
Спасибо что рассказали что в передаче было. Значит не буду тратить время на просмотр и лицезрение неприятных людей !
Кирилл
Ответить
отец - покойный Джигарханян!
Гость
Ответить
Вот альфонс.прицепился к этой аферистке.думает.что она ему отвалит бабло.дуралей.она никого не любит.лучше бы сыном занялся.так и будет бегать по старухам.приживал.
Гость
Ответить
Шаляпину насрать, его больше интересуют престарелые богатые бабки. А цимбал все страшнее и страшнее, мощи свои на программу притащила, и в заднице осталась. Дерьмовые оба!!!
Гость
Ответить
Ураааааа! "Божественная комедия" продолжается
Первый канал очень богат, если таким проходимцам платит и платит уже по тысячному кругу.
А ведь Первый считается президентским каналом и не стыдно так мутить воду а ступе?
Гость
Ответить
Я также не верю в эту экспертизу,на этом шоу всё подставное,
специально так сделали ,что бы был повод снять ещё пару
программ.
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