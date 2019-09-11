"Сволочь ты, Прохор": Шаляпин и Цымбалюк-Романовская узнали результаты ДНК-теста на отцовство

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина заявляет, что певец является отцом ее ребенка. В эфире ток-шоу "На самом деле" на Первом канале обнародовали результаты ДНК-теста.

В прошлом выпуске программы Татьяна Гудзева сделала шокирующее признание: она и Прохор вступили в сговор. Якобы Шаляпин влюбил в себя пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, чтобы воспользоваться ее связями. Более того, Татьяна принимала активное участие в одурачивании богатенькой пианистки. Гудзева говорит, что Шаляпин втайне от Цымбалюк-Романовской навещал ее и своего новорожденного сына Федора. Имя наследнику они выбрали вместе.

Прохор все обвинения в свой адрес отрицает. Он отмечает, что Гудзева совсем завралась. Шаляпин требует проведения ДНК-экспертизы с момента появления маленького Федора на свет.

В сегодняшнем выпуске "На самом деле" Прохор и Виталина получили долгожданные результаты генетического исследования. К слову, заключения экспертов с нетерпением ждали не только они: некий Павел Остапенко считает, что ребенок Татьяны рожден от него.

Ведущему программы "На самом деле" Дмитрию Шепелеву вручили два конверта с выводами экспертов. Документы на съемочную площадку привезла мать Татьяны Гудзевой – Валентина Васильевна Гудзева – это показалось шоумену подозрительным.

Отметим, что Валентина Васильевна возмущена тем, что Прохор Шаляпин посмел усомниться в отцовстве. От бабушки новорожденного Федора досталась не только певцу, но и заступающейся за него Виталине Цымбалюк-Романовской.

"Павел Остапенко и Федор Шаляпин. Вероятность того, что они являются отцом и сыном – ноль процентов", – огласил содержание первого конверта Шепелев.

Результат шокировал Павла Остапенко. Мужчина не смог подобрать слов. Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская, в свою очередь, выглядели напряженными.

Ведущий программы "На самом деле" продолжил: "Сволочь ты, Прохор" – хочет сказать мама Татьяны. Узнаем, есть ли у нее основания. Вероятность того, что Прохор Шаляпин отец этого ребенка – 99,9 процента".

Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла скрыть удивления от услышанного. Пианистка не поверила своим ушам. Она заявила, что необходимо провести повторную экспертизу. Об этом же заикнулся и Прохор.

"Здесь столько вранья, что я не верю этому тесту. Я даже не буду смотреть на эту бумагу. Мне очень жаль, что, так как Прохор очень добрый человек, он постоянно связывается с людьми, которые категорически его недостойны", – выпалила расстроенная Цымбалюк-Романовская в эфире программы "На самом деле".

Отметим, частный детектив Александр Бенхин тоже усомнился в подлинности результатов исследования. Эксперт отметил, что тестирование проводилось со значительными нарушениями: процедура забора генетического материала была сделана неверно – вне медицинского учреждения. Результат не может считаться доказательством в суде.