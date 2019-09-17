Жестокий насильник? Оплеванный миллионер пришел к Шепелеву

Супруги Андрей и Екатерина Колпаковы из Санкт-Петербурга приехали в Москву на заработки. Чета устроилась в дом к состоятельному адвокату Давиду Кемуларии. Шесть месяцев они прожили в роскошных апартаментах миллионера. Андрей трудился поваром, а Екатерина домработницей. В студии программы "На самом деле" на Первом канале бывшие служащие обвиняют состоятельного работодателя в ужасном преступлении. Шоумен Дмитрий Шепелев попытался разобраться, что случилось в квартире богача-адвоката.

По словам Колпакова, через шесть месяцев сотрудничества Кемулария выставил их за дверь, ничего не объяснив. Причиной увольнения стала внезапная беременность Екатерины. Узнав, что домработница носит под сердцем малыша, миллионер поспешил от нее избавиться.

Спустя время в семье Колпаковых родился мальчик, которого назвали Никита. В студии программы "На самом деле" повар рассказал, что решился на экспертизу ДНК, так как малыш не был на него похож.

Результаты исследования повергли мужчину в шок – Никита рожден не от него. Более того, Колпаков подозревает, что биологическим отцом мальчика является Кемулария.

Екатерина Колпакова, которая тоже участвовала в съемках сегодняшнего выпуска ток-шоу "На самом деле", призналась, что у нее был единичный эпизод интимной близости с Давидом. Якобы она стала жертвой сексуального насилия со стороны адвоката. Девушка утверждает, что миллионер угрозами заставил ее молчать.

Андрей признался, что боится Давида. Адвокат угрожал бывшему работнику. Если Колпаковы обнародуют что-либо касающееся личной жизни юриста, то тот их по судам затаскает. Якобы Кемулария деспот и садист: адвокат издевался над поваром и его женой, позволял себе унизительные реплики в их адрес.

Давид Кемулария, который тоже приехал в студию "На самом деле", отрицал все обвинения. По его словам, Колпаковы вымогали у него два миллиона рублей. Не получив денег, они решили оклеветать его, уничтожить его репутацию.

"Я выплатил им аванс, а на следующий день их не было. Я никого ни к чему не склонял. Я ко всем относился уважительно. Она мне позвонила и сказала, что если я не хочу стать звездой экрана, то я должен ей передать два миллиона рублей. Я сказал нет", – рассказал оплеванный экс-сотрудниками миллионер в эфире "На самом деле".

Для того, чтобы доказать невиновность, миллионер провернул целую спецоперацию. Адвокат сговорился со водителем, который был вхож в дом Колпаковых. Шофер по наводке Давида выкрал соску маленького Никиты и окурок, который оставил Андрей в пепельнице. Добытые предметы были отправлены в генетическую лабораторию. Эксперты выяснили, что биологический материал на представленных образцах принадлежит отцу и сыну. Андрей является родителем четырехмесячного малыша с вероятностью 99,9%.

После обнародования результатов исследования все герои сегодняшнего выпуска ток-шоу "На самом деле" прошли проверку на детекторе лжи. Полиграф подтвердил слова Давида Кемуларии. Андрей и Екатерина Колпаковы, желая обогатиться, действительно шантажировали миллионера.