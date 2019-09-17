Жестокий насильник? Оплеванный миллионер пришел к Шепелеву

Свадьба Собчак и Богомолова Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Вторник 17 сентября
Лента новостей
17:20
В Кировской области девушка погибла из-за упавшего в ванну телефона
16:54
Законопроект о "наливайках" доработают вместе с регионами
16:43
В Петербурге мужчина зверски избил своего соседа
16:42
Зеленскому пригрозили уголовным делом
15:56
Киев получил смачный плевок в лицо из Европы
15:49
В Москве пройдет VI международный турнир по бальным танцам
15:46
Как правильно просить мужчину
15:46
Народный артист России умер в возрасте 80 лет
15:32
Трое пострадавших: в Японском море напали на российских пограничников
15:31
Москвичам предложат оценить городские скамейки и фонари
15:28
Трудовые книжки в России могут стать электронными
15:01
Арестован: Порошенко нанесли сокрушительный удар
14:47
В Смоленской области солдат погиб под БТР
14:47
Концерт Андрея Державина и группы "Сталкер" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
14:32
Бывшему президенту Украины публично нагрубили
14:27
В Красноярском крае ребенок кидал камешки в реку и погиб
14:26
"Росатом" создаст лазер для дробления камней в почках
14:06
Путин одобрил предложенные Думой кандидатуры в Счетную палату
13:54
В Башкирии ребенок провел несколько дней с трупом матери
13:44
Не генетика: отчего на самом деле развивается диабет
13:44
Зеленскому пригрозили кровавой бойней за шашни с Путиным
13:43
Рецепт салата с лисичками и сыром
13:34
Толпа освистала опозоренного Бориса Джонсона (видео)
13:27
"Шубу пора доставать": под Москвой выпал первый снег
13:20
Порошенко предъявлено страшное обвинение
13:09
Ивлеева уморила россиян танцем под блатную песню
12:47
Свадьба Бондарчука и Андреевой: новые подробности
12:43
Бандиты в масках и с ножами ограбили продуктовый магазин под Москвой
12:22
Уснувшего на заседании Рады Порошенко сняли на видео
12:18
Тимати умрет от зависти: татуированная Легкоступова шокировала народ
12:15
Бизнес-спикеры поделились опытом на Всероссийском форуме профессий
12:11
Ловко воруют: Донцова похвасталась талантом своих малышей (видео)
12:10
Беременная невеста Тимати не хочет рожать
12:09
В Архангельске загорелся большой корабль
12:00
Зеленский признал Крым российским
11:59
В Москве пройдет XV Всероссийский Форум ГТО
11:53
"Мерзкая баба": Борисова плюнула в рыдающую на могиле Началовой Кравец
11:44
Дочь засняли во время визита к смертельно больной Заворотнюк
11:44
Женщина вывихнула челюсть из-за хохота
11:13
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии
11:04
Соловьев облил помоями молодоженов Собчак и Богомолова
11:01
Переполох в Минске: вконец ослабшему Лукашенко не оставили шансов
10:54
В Москве женщина сбросила с моста 4-летнего ребенка
10:36
Кокорин устроился на работу сразу после освобождения из тюрьмы
10:29
Россиян научили определять рак мозга
10:08
Втянутый в перепалку Бузовой и Собчак дизайнер объявил об уходе
09:59
Что стоит за сенсационным воссоединением Джигарханяна с женой
09:44
Возле колонии Кокорина и Мамаева машина отдавила пешеходу ногу
09:28
В России хотят ужесточить правила продажи алкоголя
09:12
Брак Ксении Собчак расторгнут судом
08:49
"Стильная старушенция": Меньшова откровенно о секрете молодости
08:33
Полголовы вскрыто: медики сделали сложную операцию Заворотнюк
08:15
Наплевавший на запрет врачей Алибасов налегает на шашлык и алкоголь после истории с отравлением
08:12
Первому каналу грозят серьезные последствия из-за перемывания костей Заворотнюк
08:01
Корнелюк об алчном сыне: Его любимое занятие – брать у папы деньги
07:41
"Я бы не пошел даже бесплатно": получившему на орехи Шнурову дали очередного тумака
06:35
Заговоривший Порошенко сознался в совершении преступления
04:21
"Не тянете вы на мать!": дочери Машкова вынесли приговор
02:07
Русской Кардашьян сделали непристойное предложение
00:23
"Давай рожай уже!": Каменских приперли к стенке
21:57
В Москве автомобиль наехал на пешехода
21:50
"Девочка-мечта!": народ в экстазе от 20-летней внучки Боярского
21:44
Экс-жена рыжего из "Иванушек" перестала скрывать нового избранника
21:27
"Будет Белорусская область": скандалиста Лукашенко обвинили в сдаче страны
21:13
Легендарный музыкант скончался в возрасте 75 лет
21:06
"Я видел каждый день карету скорой помощи": Ягудин о болезни Заворотнюк
20:55
Вышедшую замуж Собчак готовят к родам
20:33
"Сложные чувства": Путин обратился к Эрдогану
20:23
"Я тебя убью!": Самбурская завопила из-за страха за свою жизнь
20:21
В Москве неизвестные подожгли бездомного
20:10
Диета при болезнях глаз
20:06
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
19:58
Путин помиловал трех осужденных
19:28
Подарит сестренку: дочь с потрохами сдала Кейт Миддлтон
19:28
В Подмосковье перевернулся катамаран с мужчиной
19:10
Тянущий деньги из бюджета Зеленский возмутил народ
18:45
Перепуганный Лукашенко пошел на поводу у Запада
18:43
Измученная болезнью Седокова показала жуткие пятна в интимных местах
18:33
В Новосибирске молния ударила в движущийся автомобиль
18:20
Поклонская поддержала спорную идею для Крыма
18:00
В Удмуртии мужчина поджег дом с детьми
17:53
"Посмотри на себя, страшила": известную актрису смешали с грязью в гостях у Шепелева
17:50
"Все плохо": Разин отнял последнюю надежду у поклонников Заворотнюк
17:47
"Будет взорван": страшный прогноз о судьбе Крымского моста
17:23
Названо новое условие встречи Путина и Зеленского
17:22
В Подмосковье ссора двух приятелей переросла в поножовщину
16:59
"Идите к черту!": взбешенная Бородина разразилась гневной отповедью
16:59
Шесть человек пострадали: на западе Москвы столкнулись три автобуса
16:39
Объявлена дата освобождения Кокорина и Мамаева
16:30
Сделано заявление о присоединении Украины к России
16:16
Популярный телеведущий рассказал Корчевникову о жене-алкоголичке
16:03
Друг раскрыл правду: Волчек стала матерью
15:53
Актер из сериала "Беверли-Хиллз" умер после продолжительной болезни
15:49
Счастливая Бабкина поделилась интимными подробностями брака
15:48
Легкомысленный Зеленский повторил главную ошибку Порошенко
15:41
"Это важно": Фриске неожиданно высказался о больной раком Заворотнюк
15:39
Гороскоп на октябрь
15:31
Володин рассказал о гармонизации законодательства России и Узбекистана
15:28
Володин назвал "стыдобищей" мониторинг ПАСЕ по правам полов в России
15:22
В Башкирии машина насмерть сбила пешехода
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на октябрь
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
Вернувшаяся в Россию внучка впервые поведала о "штучках-дрючках" Кобзона
Миддлтон осталась равнодушна ко дню рождения принца Гарри
56-летняя Деми Мур грозится рассказать о грязных изменах звезды Голливуда
Шоу-бизнес

Жестокий насильник? Оплеванный миллионер пришел к Шепелеву

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Супруги Андрей и Екатерина Колпаковы из Санкт-Петербурга приехали в Москву на заработки. Чета устроилась в дом к состоятельному адвокату Давиду Кемуларии. Шесть месяцев они прожили в роскошных апартаментах миллионера. Андрей трудился поваром, а Екатерина домработницей. В студии программы "На самом деле" на Первом канале бывшие служащие обвиняют состоятельного работодателя в ужасном преступлении. Шоумен Дмитрий Шепелев попытался разобраться, что случилось в квартире богача-адвоката.
прочитано 475 раз

По словам Колпакова, через шесть месяцев сотрудничества Кемулария выставил их за дверь, ничего не объяснив. Причиной увольнения стала внезапная беременность Екатерины. Узнав, что домработница носит под сердцем малыша, миллионер поспешил от нее избавиться.

ПО ТЕМЕ

"Посмотри на себя, страшила": известную актрису смешали с грязью в гостях у Шепелева

"Сволочь ты, Прохор": Шаляпин и Цымбалюк-Романовская узнали результаты ДНК-теста на отцовство

 Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Сюжеты Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Спустя время в семье Колпаковых родился мальчик, которого назвали Никита. В студии программы "На самом деле" повар рассказал, что решился на экспертизу ДНК, так как малыш не был на него похож.

Результаты исследования повергли мужчину в шок – Никита рожден не от него. Более того, Колпаков подозревает, что биологическим отцом мальчика является Кемулария.

Екатерина Колпакова, которая тоже участвовала в съемках сегодняшнего выпуска ток-шоу "На самом деле", призналась, что у нее был единичный эпизод интимной близости с Давидом. Якобы она стала жертвой сексуального насилия со стороны адвоката. Девушка утверждает, что миллионер угрозами заставил ее молчать.

Андрей признался, что боится Давида. Адвокат угрожал бывшему работнику. Если Колпаковы обнародуют что-либо касающееся личной жизни юриста, то тот их по судам затаскает. Якобы Кемулария деспот и садист: адвокат издевался над поваром и его женой, позволял себе унизительные реплики в их адрес.

Давид Кемулария, который тоже приехал в студию "На самом деле", отрицал все обвинения. По его словам, Колпаковы вымогали у него два миллиона рублей. Не получив денег, они решили оклеветать его, уничтожить его репутацию.

"Я выплатил им аванс, а на следующий день их не было. Я никого ни к чему не склонял. Я ко всем относился уважительно. Она мне позвонила и сказала, что если я не хочу стать звездой экрана, то я должен ей передать два миллиона рублей. Я сказал нет", – рассказал оплеванный экс-сотрудниками миллионер в эфире "На самом деле".

Для того, чтобы доказать невиновность, миллионер провернул целую спецоперацию. Адвокат сговорился со водителем, который был вхож в дом Колпаковых. Шофер по наводке Давида выкрал соску маленького Никиты и окурок, который оставил Андрей в пепельнице. Добытые предметы были отправлены в генетическую лабораторию. Эксперты выяснили, что биологический материал на представленных образцах принадлежит отцу и сыну. Андрей является родителем четырехмесячного малыша с вероятностью 99,9%.

После обнародования результатов исследования все герои сегодняшнего выпуска ток-шоу "На самом деле" прошли проверку на детекторе лжи. Полиграф подтвердил слова Давида Кемуларии. Андрей и Екатерина Колпаковы, желая обогатиться, действительно шантажировали миллионера.

17 сентября 2019, 16:47

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Будет Белорусская область": скандалиста Лукашенко обвинили в сдаче страны
"Сложные чувства": Путин обратился к Эрдогану
Тянущий деньги из бюджета Зеленский возмутил народ
Поклонская поддержала спорную идею для Крыма

Шоу-бизнес

Жестокий насильник? Оплеванный миллионер пришел к Шепелеву
Скорбящая Чехова проводила в последний путь близкого человека
Как у Заворотнюк: Дане Борисовой грозит опасность
"Не описать то горе и ту тоску!": в семье звезды "Дома-2" случилась страшная трагедия

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

Полголовы вскрыто: медики сделали сложную операцию Заворотнюк

Врачи попытались добраться до опухоли
Шоу-бизнес

Гузеева не проронила ни слезы над умирающей дочерью

Наследница актрисы отравилась за границей
Шоу-бизнес

"Мерзкая баба": Борисова плюнула в рыдающую на могиле Началовой Кравец

Телеведущая возмущена выходной светской львицы
Шоу-бизнес

Беременная невеста Тимати не хочет рожать

Девушка рассказала поклонникам о своих опасениях

Гороскоп

Гороскоп на октябрь
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитову сняли в отделении полиции
"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом
"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева

Регионы

"Будет взорван": страшный прогноз о судьбе Крымского моста
Умер Михаил Горбачев
Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой
Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru