Супруг срочно приехал к тяжелобольной Заворотнюк

Мужчину заметили в больнице у 48-летней актрисы. Родные и близкие Анастасии Заворотнюк проводят все время в московской клинике.
Накануне очевидцы заметили там же старшую дочь знаменитости, сообщает "Москва24". Отметим, у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга последней стадии. Однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители звезды.
Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее госпитализировали сразу после того, как она вернулась из Польши. Также была информация о том, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а ее состояние поддерживается медикаментозно.
Как писали "Дни.ру", актрисе поставили диагноз "рак головного мозга". На фоне тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга, медики приняли решение погрузить ее в состояние искусственной комы. Позднее появилась информация о том, что артистку частично парализовало.
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