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Супруг срочно приехал к тяжелобольной Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк с мужем. Фото: www.globallookpress.com
Фигурист Петр Чернышев навестил ее в столичной клинике. Там проходит лечение его жена Анастасия Заворотнюк.

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Мужчину заметили в больнице у 48-летней актрисы. Родные и близкие Анастасии Заворотнюк проводят все время в московской клинике.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Накануне очевидцы заметили там же старшую дочь знаменитости, сообщает "Москва24". Отметим, у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга последней стадии. Однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители звезды.

Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее госпитализировали сразу после того, как она вернулась из Польши. Также была информация о том, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а ее состояние поддерживается медикаментозно.

Как писали "Дни.ру", актрисе поставили диагноз "рак головного мозга". На фоне тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга, медики приняли решение погрузить ее в состояние искусственной комы. Позднее появилась информация о том, что артистку частично парализовало.

Автор: 17 сентября 2019, 19:52
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Ой как жалко Настеньку, красавица , талантливая, умная. Представляю в каком состоянии дети, муж.....молитесь за неё. Настенька выздоравливай, победи этот недуг.
А может нам не жалко. И на фига молиться, если мы атеисты?
Гость
Ответить
Ой как жалко Настеньку, красавица , талантливая, умная. Представляю в каком состоянии дети, муж.....молитесь за неё. Настенька выздоравливай, победи этот недуг.
Гость
Ответить
Да нет-сдохнет-как пить дать!!!!
Отмороженный
Ответить
дочка лет на 30 у неё выглядит
Гость любовь
Ответить
Здравствуйте. Конечно жалко. Она еще молода
Гость
Ответить
Боже, какая же она красивая!
Настя, милая Анастасия, выживи!
Храни тебя Господь!
Гость
Ответить
Вы что действительно все верите в этот бред? Это же бред пиарный
Гость
Ответить
Да тому супругу хоть приезжай , хоть уезжай , Заворотнюк уже по барабану..,,,,
Почитатель
Ответить
Настенька, любимая, выживи!!!!
Гость
Ответить
Нарская, не та ли Вы Аряева? Срочно приехал супруг...да он не вылазит оттуда ...если нечего писать - заткнитесь ! Дайте человеку либо умереть спокойно без ваших тупых заголовков, либо выздороветь !!!
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