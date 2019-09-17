Владимир Соловьев облил помоями молодоженов Ксению Собчак и Константина Богомолова

Не остался в стороне и телеведущий Владимир Соловьев. Он выступил в программе "Полный контакт", где рассказал о своем отношении к торжеству.
По мнению журналиста, это не свадьба, а шоу чудаков: "Взяли фриков – получаешь шоу фриков". Он отметил, что ничего другого от Ксении и Константина не ожидал, сообщает URA.ru.
"А чего еще вы ждали от этих людей? Благочестия? Хорошего вкуса?" – спросил Соловьев.
Однако далеко не все согласны с его мнением. Многие звезды шоу-бизнеса признали, что это было поистине незабываемо, и назвали свадьбу Собчак и Богомолова событием года.
На церемонии было около 300 гостей. Все, конечно, пришли с подарками. Особенно если учесть, что прагматичная Ксения заранее составила список вещей, которых ожидала в качестве презентов.
Одним из сюрпризов стал сертификат в элитный роддом "Лапино". Как писали "Дни.ру", именно там появился на свет первенец светской львицы – сын Платон.
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