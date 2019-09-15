Изможденная похмельем Ксения Собчак выставила напоказ постель после брачной ночи

На записи запечатлено огромное количество свадебных подарков и цветов, которыми завален не только пол, но и спальное ложе влюбленных. Ролик снят в номере отеля, где молодожены провели первую брачную ночь.
В кадре появилась и сама светская львица. Она облачилась в толстовку oversize и серые спортивные штаны. Волосы убрала в высокий пучок.
"Немножечко такая вакханалия подарков и немножечко похмельный вид. Хочется все-все-все скорее посмотреть, огромное спасибо всем", – сказала Ксения.
Напомним, в пятницу 13 сентября Собчак официально потеряла статус завидной невесты. Она связала себя узами узами брака с режиссером Константином Богомоловым. Пара сыграла пышную и весьма экстравагантную свадьбу, на которую явились около 300 гостей.
Многие из присутствующих признали, что это самое масштабное мероприятие года. На торжестве было все: и катафалк вместо лимузина, и фейерверк, и откровенный танец невесты, и первый поцелуй под гул и аплодисменты.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Ольга или Ксения?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Не перезвонил после свидания
Происхождение