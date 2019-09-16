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У Собчак нашли серьезное психическое расстройство после свадьбы с Богомоловым

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
На днях светская львица Ксения Собчак вновь окольцевалась. На этот раз ее супругом стал режиссер Константин Богомолов. Скандальный блогер Лена Миро выявила причины заключения брака молодых.
прочитано 595 раз

По ее мнению, ведущей требуется хороший психиатр. Такое умозаключение блогер сделала после признания Собчак в любви с первого взгляда.

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"Только психически больной человек может испытывать чувство любви к тому, кого он плохо знает. Это заболевание называется синдромом Адели. Синдром Адели – навязчивое состояние, при котором человек испытывает патологическую любовную привязанность. Неважно – к кому. Важно, что накрывает сразу, с головой и так, что "невозможно противостоять"", – пояснила Миро.

В понимании Лены, любовь представляет собой сиюминутную готовность умереть за человека в тот момент, когда тебе самому или самой очень хочется жить. А в наличие таких намерении у ведущей Миро не верит. Поэтому считает, что та не имеет права делать такие громкие заявления.

"Когда Ксения Собчак признается в любви к очередному стручку, я ржу в голос", – язвительно отметила блогер.

Миро также добавила, что любви с первого взгляда между мужчиной и женщиной не бывает. С первого взгляда между мужчиной и женщиной может возникнуть лишь половое влечение.

16 сентября 2019, 07:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
То, что эта дама психически нездоровая ясно давно, но она за деньги удавится, поэтому умирать за патологическую не станет. Ксении стрельнуло в башку, что ей нужен модный режиссёр и она его попросту " купила", наиграется и пойдёт дальше. Ее натура не привязываться, но сделать человека своим во чтобы то ни стало. Затем интерес пропадает.... потому, что он уже как бы её. Пресыщение наступает быстро.
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