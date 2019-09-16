У Собчак нашли серьезное психическое расстройство после свадьбы с Богомоловым

По ее мнению, ведущей требуется хороший психиатр. Такое умозаключение блогер сделала после признания Собчак в любви с первого взгляда.
"Только психически больной человек может испытывать чувство любви к тому, кого он плохо знает. Это заболевание называется синдромом Адели. Синдром Адели – навязчивое состояние, при котором человек испытывает патологическую любовную привязанность. Неважно – к кому. Важно, что накрывает сразу, с головой и так, что "невозможно противостоять"", – пояснила Миро.
В понимании Лены, любовь представляет собой сиюминутную готовность умереть за человека в тот момент, когда тебе самому или самой очень хочется жить. А в наличие таких намерении у ведущей Миро не верит. Поэтому считает, что та не имеет права делать такие громкие заявления.
"Когда Ксения Собчак признается в любви к очередному стручку, я ржу в голос", – язвительно отметила блогер.
Миро также добавила, что любви с первого взгляда между мужчиной и женщиной не бывает. С первого взгляда между мужчиной и женщиной может возникнуть лишь половое влечение.
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