"Посмотри на себя, страшила": известную актрису смешали с грязью в гостях у Шепелева

Актриса Марина Орлова вызывает на детектор лжи своего любимого мужчину Георгия Кирьянова и его брата-близнеца Аркадия. В ее распоряжении оказалось видео, на котором незнакомая девушка целует ее возлюбленного. Запись продемонстрировали в сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" на Первом канале.

Кадры предоставил Марине брат Георгия. Аркадий заявил, что его близнец – лжец и изменник.

"Я просто в шоке, что за видео, мне нечего сказать. Это не я", – оправдывался Георгий Кирьянов в студии программы "На самом деле".

Мужчина уверял, что верен избраннице. Он никогда не встречался с девушкой с видеозаписи. Георгий полагает, что на кадрах его брат-близнец.

Георгий и Аркадий невероятно похожи, однако татуировка на предплечье последнего позволяет отличить братьев друг от друга. Эксперты программы отмечают, что у мужчины на видео нет нательных рисунков, следовательно, на видео запечатлен Георгий.

После этого в студии ток-шоу появился Аркадий. Он старался убедить Марину, что его родственник действительно завел роман на стороне. На детекторе лжи выяснилось, что брат возлюбленного актрисы действует не из лучших побуждений. Он завидует Георгию, так как неравнодушен к Марине и даже пытался за ней ухаживать.

Редакторам ток-шоу "На самом деле" удалось разыскать незнакомку с видеозаписи. Ею оказалась жительница Санкт-Петербурга Матильда Гассельблат-Прокофьева.

Появившись на съемочной площадке ток-шоу, Матильда поведала, что уже месяц встречается с Георгием. Она знала, что Кирьянов встречается с Орловой, но это ее не смущало, ведь избранник обещал, что расстанется с артисткой.

"Слушай, посмотри на себя, страшила. Он из-за пиара с тобой, ты же как старуха выглядишь", – смешала с грязью Гассельблат-Прокофьева Орлову.

Матильда рассказала ведущему шоу Дмитрию Шепелеву, что в знак своего расположения Георгий сделал ей подарок – дорогие часы. Аксессуар Матильда продемонстрировала присутствующим в студии.

Часы, которые украшали руку Гассельблат-Прокофьевой, узнала Орлова. "Это мои", – закричала артистка.

Марина поведала, что именно эти часы исчезли из ее квартиры пару недель назад. По ее словам, аксессуар стоит огромных денег – три миллиона рублей. Ранее актриса подозревала домработницу, однако теперь не знает, что и думать.

Проверка героев в финале сегодняшнего выпуска ток-шоу "На самом деле" на детекторе лжи показала, что Георгий действительно ни в чем не виноват. Аркадий, влюбленный в Марину, сговорился с Матильдой. Вместе они сделали постановочное видео, которое должно было очернить Георгия Кирьянова. Татуировку, которая выдавала его, Аркадий замазал с помощью театрального грима.