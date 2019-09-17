"Мерзкая баба": Борисова плюнула в рыдающую на могиле Началовой Кравец

Дана Борисова крайне возмущена действиями светской львицы Алены Кравец, устроившей фотосессию на могиле певицы Юлии Началовой. Телеведущая не смогла сдержать эмоций, комментируя поступок эффектной модели.



16 сентября исполнилось полгода, как не стало Юлии Началовой. Артистка умерла в 38 лет от обширного сепсиса. Почтить память артистки одной из первых на Троекуровское кладбище пришла Алена Кравец. Светская львица принесла на могилу огромный букет роз, долго стояла у креста с фотографией подруги и не могла сдержать слез.

Оказывается, Юлия регулярно снится ей, дает жизненные советы и просит позаботиться о 12-летней дочери Вере, недавно вступившей в права наследования. А еще, по секрету сообщила Алена, она пришла к Юле, чтобы попросить о помощи в интимном вопросе – она решилась на пластику груди.

"Мой врач говорит, что стоящие сейчас имплантаты опасны – могут вызвать онкологические заболевания и даже привести к летальному исходу. А я знаю, что на могиле Юли происходят чудеса. Помощи у нее просят страдающие сепсисом, диабетом... И те, кто решился на вмешательство пластического хирурга. Вот и прошу поддержки и защиты", – поведала Кравец.

Фото модели с могилы Юлии Началовой распространились в Сети и возмутили телеведущую Дану Борисову. "Кравец, честно говоря, мерзкая баба. Пиарится на всем. Кто умирает – сразу ее подружки. А самый еще прикол, мне нравится – на любое шоу придешь, и, кто бы там ни был, она начинает рассказывать: "С тобой спал мой муж! Ты спала с моим мужем!" С кем только у нее муж не спал. Она по этому поводу везде пролезет", – высказалась Борисова в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Снимки Кравец, сделанные на могиле Началовой, телеведущая назвала "позорищем". "Нарядилась в этот траур, продумала все до мелочей, губки красным накрасила. Особенно мерзкие фотки, где она эту слезку смахивает и, значит, ручки сложила", – прокомментировала кадры гламурная блондинка.

Дана Борисова убеждена, что Алена Кравец к ней "неравнодушна". "С утра вывесила в "Сторис" у себя, что, как обычно, Дана Борисова во всем виновата, "вспомни о всех своих моментах..." Так я не скрываю все свои моменты! Но, простите, я честна. А эта вон мадам.... Ну видно – в любую дырку влезет", – заключила телеведущая.