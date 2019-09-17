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"Мерзкая баба": Борисова плюнула в рыдающую на могиле Началовой Кравец

Дана Борисова. Фото: Пресс-служба артиста.
Дана Борисова крайне возмущена действиями светской львицы Алены Кравец, устроившей фотосессию на могиле певицы Юлии Началовой. Телеведущая не смогла сдержать эмоций, комментируя поступок эффектной модели. 
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16 сентября исполнилось полгода, как не стало Юлии Началовой. Артистка умерла в 38 лет от обширного сепсиса. Почтить память артистки одной из первых на Троекуровское кладбище пришла Алена Кравец. Светская львица принесла на могилу огромный букет роз, долго стояла у креста с фотографией подруги и не могла сдержать слез.

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Дана Александровна Борисова Телеведущая

Оказывается, Юлия регулярно снится ей, дает жизненные советы и просит позаботиться о 12-летней дочери Вере, недавно вступившей в права наследования. А еще, по секрету сообщила Алена, она пришла к Юле, чтобы попросить о помощи в интимном вопросе – она решилась на пластику груди.

"Мой врач говорит, что стоящие сейчас имплантаты опасны – могут вызвать онкологические заболевания и даже привести к летальному исходу. А я знаю, что на могиле Юли происходят чудеса. Помощи у нее просят страдающие сепсисом, диабетом... И те, кто решился на вмешательство пластического хирурга. Вот и прошу поддержки и защиты", – поведала Кравец.

Фото модели с могилы Юлии Началовой распространились в Сети и возмутили телеведущую Дану Борисову. "Кравец, честно говоря, мерзкая баба. Пиарится на всем. Кто умирает – сразу ее подружки. А самый еще прикол, мне нравится – на любое шоу придешь, и, кто бы там ни был, она начинает рассказывать: "С тобой спал мой муж! Ты спала с моим мужем!" С кем только у нее муж не спал. Она по этому поводу везде пролезет", – высказалась Борисова в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Снимки Кравец, сделанные на могиле Началовой, телеведущая назвала "позорищем". "Нарядилась в этот траур, продумала все до мелочей, губки красным накрасила. Особенно мерзкие фотки, где она эту слезку смахивает и, значит, ручки сложила", – прокомментировала кадры гламурная блондинка.

Дана Борисова убеждена, что Алена Кравец к ней "неравнодушна". "С утра вывесила в "Сторис" у себя, что, как обычно, Дана Борисова во всем виновата, "вспомни о всех своих моментах..." Так я не скрываю все свои моменты! Но, простите, я честна. А эта вон мадам.... Ну видно – в любую дырку влезет", – заключила телеведущая.

Автор: 17 сентября 2019, 11:53
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Кравец вульгарная и неумная особа.
Гость
Ответить
Умер Отто Шобер. Вечная память!
Гость
Ответить
Косметическая хирургия уже не помогает стареющим звИздам, так они давай по могилам шляться, придумывать сновидения. Шалавы немытые, заткните рты и дайте спокойно спать усопшим.
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