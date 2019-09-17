"Мерзкая баба": Борисова плюнула в рыдающую на могиле Началовой Кравец

16 сентября исполнилось полгода, как не стало Юлии Началовой. Артистка умерла в 38 лет от обширного сепсиса. Почтить память артистки одной из первых на Троекуровское кладбище пришла Алена Кравец. Светская львица принесла на могилу огромный букет роз, долго стояла у креста с фотографией подруги и не могла сдержать слез.
Оказывается, Юлия регулярно снится ей, дает жизненные советы и просит позаботиться о 12-летней дочери Вере, недавно вступившей в права наследования. А еще, по секрету сообщила Алена, она пришла к Юле, чтобы попросить о помощи в интимном вопросе – она решилась на пластику груди.
"Мой врач говорит, что стоящие сейчас имплантаты опасны – могут вызвать онкологические заболевания и даже привести к летальному исходу. А я знаю, что на могиле Юли происходят чудеса. Помощи у нее просят страдающие сепсисом, диабетом... И те, кто решился на вмешательство пластического хирурга. Вот и прошу поддержки и защиты", – поведала Кравец.
Фото модели с могилы Юлии Началовой распространились в Сети и возмутили телеведущую Дану Борисову. "Кравец, честно говоря, мерзкая баба. Пиарится на всем. Кто умирает – сразу ее подружки. А самый еще прикол, мне нравится – на любое шоу придешь, и, кто бы там ни был, она начинает рассказывать: "С тобой спал мой муж! Ты спала с моим мужем!" С кем только у нее муж не спал. Она по этому поводу везде пролезет", – высказалась Борисова в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Снимки Кравец, сделанные на могиле Началовой, телеведущая назвала "позорищем". "Нарядилась в этот траур, продумала все до мелочей, губки красным накрасила. Особенно мерзкие фотки, где она эту слезку смахивает и, значит, ручки сложила", – прокомментировала кадры гламурная блондинка.
Дана Борисова убеждена, что Алена Кравец к ней "неравнодушна". "С утра вывесила в "Сторис" у себя, что, как обычно, Дана Борисова во всем виновата, "вспомни о всех своих моментах..." Так я не скрываю все свои моменты! Но, простите, я честна. А эта вон мадам.... Ну видно – в любую дырку влезет", – заключила телеведущая.
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