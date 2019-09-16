Виторган откровенно высказался о свадьбе Собчак с Богомоловым (Видео)

Напомним, что ранее Ксения была замужем за его сыном – Максимом. Пара прожила вместе 6 лет, за которые нажила совместного ребенка – Платона. Мальчик родился в 2016 году.
Артист рассказал, что считает свадьбу "замечательной" и пожелал молодым всего наилучшего. Когда же корреспонденты издания Life.ru спросили Виторгана-старшего, что он думает по поводу катания молодоженов на катафалке, тот ответил, что ничего об этом не слышал.
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