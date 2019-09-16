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Вышедшая замуж Ксения Собчак получила в подарок сертификат в роддом

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущей подарили на свадьбу 13 сентября сертификат в элитный роддом. Ксения Собчак прокомментировала презент на своей странице в Инстаграм.

Продолжение: Экс-жена рыжего из "Иванушек" перестала скрывать нового избранника
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Одним из подарков стал сертификат в "Лапино", где рожают многие знаменитости. Ксения Собчак и сама родила там сына Платона от своего экс-супруга Максима Виторгана.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Примечательно, что незадолго до свадьбы с режиссером Констанитином Богомоловым в Сети появились слухи о том, что звезда ждет второго ребенка. Однако теперь она окончательно развеяла все домыслы. "Пока мне не надо, но когда-нибудь, тьфу-тьфу-тьфу, обязательно воспользуюсь", – заявила Ксения Собчак, комментируя презент.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились через год после судьбоносной встречи в сентябре прошлого года. А познакомились знаменитости еще пять лет назад в эфире программы на радио. Тогда, по признанию Ксении Собчак, во время интервью режиссер показался ей очень умным, но ужасно скучным.

Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли пышную и весьма экстравагантную свадьбу, на которую пришли около 300 гостей. Многие признали, что это самое масштабное мероприятие года. Гостей вечера развлекали не только молодожены. Выступали профессиональные артисты, в числе которых были Филипп Киркоров, Глюкоза, Нино Катамадзе и Анна Чиповская.

Автор: 16 сентября 2019, 20:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике

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