Вышедшая замуж Ксения Собчак получила в подарок сертификат в роддом

Одним из подарков стал сертификат в "Лапино", где рожают многие знаменитости. Ксения Собчак и сама родила там сына Платона от своего экс-супруга Максима Виторгана.
Примечательно, что незадолго до свадьбы с режиссером Констанитином Богомоловым в Сети появились слухи о том, что звезда ждет второго ребенка. Однако теперь она окончательно развеяла все домыслы. "Пока мне не надо, но когда-нибудь, тьфу-тьфу-тьфу, обязательно воспользуюсь", – заявила Ксения Собчак, комментируя презент.
Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились через год после судьбоносной встречи в сентябре прошлого года. А познакомились знаменитости еще пять лет назад в эфире программы на радио. Тогда, по признанию Ксении Собчак, во время интервью режиссер показался ей очень умным, но ужасно скучным.
Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли пышную и весьма экстравагантную свадьбу, на которую пришли около 300 гостей. Многие признали, что это самое масштабное мероприятие года. Гостей вечера развлекали не только молодожены. Выступали профессиональные артисты, в числе которых были Филипп Киркоров, Глюкоза, Нино Катамадзе и Анна Чиповская.
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