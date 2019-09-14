Богомолов довел Собчак до слез во время свадебного банкета

Светская львица Светлана Бондарчук опубликовала в личном "Инстаграм" видеозапись, которую сделала на банкете в честь бракосочетания телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. В кадре новоиспеченный супруг поет для избранницы на глазах у изумленных гостей.
Музыкальный сюрприз от возлюбленного довел Ксению Собчак до слез. Судя по всему, слова композиции растрогали телеведущую.
"А эта свадьба свадьба свадьба пела и плясала / И крылья эту свадьбу вдаль несли / Широкой этой свадьбе было места мало / И неба было мало и земли ❤️❤️(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписала видео Светлана Бондарчук.
Отметим, что Собчак тоже спела Богомолову песню. Правда, выбор композиции удивил присутствующих. Теледива исполнила хит Ирины Аллегровой "Привет, Андрей". Режиссер оценил подарок супруги. Константин сказал, что готов отзываться на любое имя, а после этого обнял жену. Видео с выступлением Ксении Собчак опубликовала в личном микроблоге продюсер Яна Рудковская.
Добавим, что гостей вечера развлекали не только молодожены. Выступали профессиональные артисты, в числе которых были Филипп Киркоров, Глюкоза, Нино Катамадзе и Анна Чиповская.
Напомним, 13 сентября телеведущая и режиссер расписались в Грибоедовском Дворце бракосочетания. На мероприятие жених и невеста прибыли в черном катафалке, на котором красовалась надпись "Пока смерть не разлучит нас". Из окна автомобиля торчали туфли Ксении Собчак. После ЗАГСа знаменитости отправились в храм Вознесения Господня у Никитских ворот, где обвенчались.
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