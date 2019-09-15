Максим Виторган расслаблялся с новой пассией во время свадьбы Ксении Собчак

Актер был замечен в одном из столичных баров на Патриарших прудах. Компанию ему составила его новая возлюбленная Нино Нинидзе.
При этом с утра, в день, когда Собчак и Богомолов поженились, Виторган проводил время с сыном Платоном, которому подарила ему светская львица. А после этого отправился на съемочную площадку.
Отметим, Максим и Нино официально перестали скрывать свои отношения. Они активно начали публиковать совместные снимки с милыми подписями.
К слову, Ксения положительно отнеслась к выбору экс-супруга. По ее мнению, его новая избранница – очень красивая и талантливая девушка.
"Пусть они будут счастливы", – от всего сердца пожелала бывшему мужу телеведущая в одном из интервью.
Напомним, Собчак и Богомолов поженились в пятницу 13 сентября. Регистрация проходила в Грибоедовском ЗАГСе. На церемонию они приехали на похоронном катафалке, на дверце которой была надпись: "Пока смерть не разлучит нас". После официальной части молодожены отправились на церемонию венчания в столичный Храм Большого Вознесения.
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