Брошенный Виторган показал сынишку в день свадьбы Собчак

Актер театра и заботливый папа Максим Виторган порадовал поклонников новым фото с любимым сынишкой.



Публикацию бывший муж Ксении Собчак выложил на своей странице в социальной сети Instagram. На ней их общий сын Платон греется в солнечных лучах и забавно щурит глазки. Стоит отметить, что несмотря на громкий развод, Максим и Ксения все еще в нормальных отношениях. Как можно заметить, девушка спокойно разрешает отцу видеться с сыном.

Мальчик сидит в детском дорожном кресле, правда, куда он едет вместе с папой – неизвестно. Сам Виторган подписал публикацию просто и лаконично: "Доброе утро!" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.).

Подписчики артиста, в том числе и знаменитые, умилились теплому осеннему фото. Многие поспешили пожелать в ответ двум близким людям доброго начала суток и хорошего дня. Кроме того подписчики заметили, что юный Платон уж больно похож на маму, но все равно является "папиным сыном".

"Доброе утро Максим ! Доброе утро Платон!", "Красавчик,весь в папу!", "На этом фото похож на мамочку", – прокомментировали подписчики. Некоторые из них, правда, пожелали артисту больше, чем удачи.

"Публичные люди у которых есть сердце несчастны. Ведь все комментируют их жизнь, дают оценку, делают предположения, из которых потом рождаются грязные слухи и домыслы. Максим, я Вам желаю хорошего дня. Ваш малыш просто прелесть, держите его подальше от злых глаз. На вашей страничке их много", – написала одна из фолловеров Максима Виторгана.

