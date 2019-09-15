"Богиня моего сердца": Брежнева в полупрозрачном платье возбудила россиян

Исполнительница отметила, что прошедшее лето стало одним из самых ярких и насыщенных. За три месяца артистка успела как принять участие в интересных проектах, так и отдохнуть с близкими на море.
В личном микроблоге Вера Брежнева разместила последнюю фотографию, сделанную летом. На снимке она позирует на черном диване. Певица запечатлена в нижнем белье, полупрозрачном платье и солнцезащитных очках.
Поклонники пришли в восторг от откровенного кадра. Некоторые пользователи признались, что мечтают о такой же фигуре. "Вера, обожаю! Богиня моего сердца", "Прекрасная и грациозная", "Какая же вы нереальная! Ну почему я не могу на вас налюбоваться?", – делились мыслями комментаторы.
Ранее Вера Брежнева разместила видеозапись, где она двигается под песню Love It исполнителя MONATIK. Для ролика звезда примерила боди телесного цвета и кремовый пиджак. "Гуляй душа моя", – озаглавила ролик артистка. Пользователи были очарованы танцем знаменитости.
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