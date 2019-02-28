"Не дам ни копейки": Жуков отказался помогать родным детям

Регина Бурд и Сергей Жуков на ежегодной церемонии "Пара года", которую провел журнал Moda Topical, были признаны "Романтичной парой". После награждения с семьей артистов встретился корреспондент "Дни.ру".

Сергей и Регина вместе почти 12 лет. У них подрастают трое очаровательных деток – десятилетняя Ника, восьмилетний Энджел и четырехлетний Мирон. Пойдут ли они по стопам знаменитых родителей, пока не известно.

"Мы не хотим наши комплексы, амбиции и желания перекладывать на детей, принуждать их заниматься чем-то, – поведал Жуков. – Пару раз в месяц просто спрашиваем малышей, нравится ли им то, чем они занимаются. А интересы у них самые разнообразные – множество кружков, секций. Например, Ника девять раз в неделю ходит на тренировку по гимнастике, занимается танцами".

Сергей Жуков признался, что он строгий отец, у него не забалуешь. "Сидеть детям за компьютером мы позволяем примерно два раза в неделю – вечером после занятий или по выходным, – рассказал музыкант. – Первый мобильный телефон у Ники появился, когда ей исполнилось десять лет. Теперь средний сын тоже считает часы, недели и месяцы, когда ему стукнет десять, и он получит сотовый. На клипы и песни никому из детей не дам ни копейки – хочу, чтобы они всего сами достигли!"

Управляться с тремя детьми Регине и Сергею помогают их матери. "Так вышло, что практически одновременно умерли папа Регины и мой, – вздохнул Жуков. – Теща практически живет с нами, а моя мама часто приезжает, так что наши дети всегда "присмотрены", накормлены". Музыкант не исключил, что на двух сыновьях и дочери он не остановится, и в семье может случиться пополнение – желание и возможности есть.