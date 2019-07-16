Прооперированный Сергей Жуков проиграл борьбу

Поводом для таких мыслей стала свежая фотография Сергея Жукова, сделанная его супругой Региной Бурд. На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте жены артиста, запечатлен исполнитель с наследником. Отметим, что в Лос-Анджелесе пара отдыхает с детьми Никой, Энджелом и Мироном.
Особо наблюдательные поклонники сделали вывод, что борьбу с лишним весом Сергей Жуков снова проиграл. А ведь еще осенью прошлого года солист группы "Руки вверх!" демонстрировал отличную фигуру. "Да, я изменился. Да, я выгляжу и чувствую себя намного лучше, чем раньше. Но все это далось мне с большим трудом. После всех перенесенных болезней я пришел к выводу, что нужно заранее задумываться о здоровье", – говорил тогда певец.
Напомним, летом 2018 года поклонники культовой группы "Руки вверх!" переживали за исполнителя. Популярный певец лежал в больнице, перенес несколько операций, а также отменил все выступления. Многие стали выдвигать версии, почему ему пришлось обратиться к медикам. Одни считали, что у звезды проблемы с почками, другие – с сердцем. После этого и вовсе пошли слухи об онкологии. Масла в огонь добавляло еще и то, что никто не озвучивал точный диагноз.
Как позже рассказал сам Сергей Жуков, он за кулисами ударился о металлическую конструкцию. Это стало причиной образования грыжи, которая разрослась на весь живот. К врачам певец обратился поздно, потребовалась серьезная операция.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
А нам астролог сказала всю правду!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Страпон
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Обязательно ли играть свадьбу?
Как относиться к астрологам?
Сняла трусы в метро!
От сигарет толстеют?
я люблю сексуальных
Рим или Париж?
Люблю мужа сестры
Заставляет худеть
Психологический тест
Гелендваген
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Главное деньги, все можно купить
Как убрать дряблость с ног
Зависть?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Ребенку 3 года, что дарить?
Ненавижу подругу
Бывший муж теперь мой начальник
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?