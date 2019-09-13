Молящимся за здоровье Анастасии Заворотнюк россиянам заткнули рты

Обеспокоенные фолловеры активно задавали звезде вопросы о ее самочувствии в комментариях под снимками на ее странице в социальной сети Instagram. Только вот теперь у них больше нет такой возможности.
Кто-то отключил функцию комментирования фотографий. Неизвестно, сделала ли это сама артистка или кто-то из ее представителей.
Посты, где все-таки можно было оставить пожелания Заворотнюк или о чем-то поинтересоваться у нее, датированы октябрем 2017 года. Все более поздние записи для пользователей заблокированы, сообщает Teleprogramma.pro.
Тем не менее, Анастасия активно продолжает выкладывать снимки в своем аккаунте. Так, последняя публикация появилась 9 сентября. Она представляет собой архивный кадр из сериала "Моя прекрасная няня", где актриса сыграла главную роль.
Напомним, поговаривают, что у Заворотнюк диагностирован четвертая степень рака мозга. По слухам, на данный момент она находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации одной из клиник Москвы.
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