Поклонники потеряли Заворотнюк после слухов о раке

СМИ пишут, что артистка находится в реанимации одной из столичных клиник в критическом состоянии. Представители Анастасии Заворотнюк эти новости опровергают, однако делают это так скупо, что им мало кто верит.
Чтобы докопаться до правды, журналисты решили расспросить всех, кто хоть как-то контактировал с артисткой в последнее время. Например, ранее Анастасия Заворотнюк регулярно ходила на рынок за продуктами. Местные продавцы, среди которых много ее поклонников, актрису отлично знали и всегда предлагали ей самый свежий товар.
Однако, по словам торговцев, в последнее время они потеряли ее из виду. Звезду не встречали уже несколько месяцев. Теперь за покупками приходит ее муж – фигурист Петр Чернышов.
Как сообщает Teleprogramma.pro, Анастасия Заворотнюк всегда появлялась на рынке в хорошем настроении. Она была бодра и очень дружелюбна. В ее внешнем виде не было даже намека на проблемы со здоровьем.
Отметим, что ранее соседи звезды рассказывали, что артистка сильно изменилась внешне. Якобы Анастасия Заворотнюк поправилась и потеряла свои роскошные волосы, из-за чего вынуждена покрывать голову платком.
Напомним, ходят слухи, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга. По некоторым данным, онкологию у звезды сериала "Моя прекрасная няня" нашли более года назад. О страшном диагнозе Анастасия и ее муж узнали после рождения их общей дочери Милы.
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