Поклонники потеряли Заворотнюк после слухов о раке

Артистка больше не появляется на рынке, где обычно покупала продукты. Местные продавцы давно не видели Анастасию Заворотнюк.

СМИ пишут, что артистка находится в реанимации одной из столичных клиник в критическом состоянии. Представители Анастасии Заворотнюк эти новости опровергают, однако делают это так скупо, что им мало кто верит.

Чтобы докопаться до правды, журналисты решили расспросить всех, кто хоть как-то контактировал с артисткой в последнее время. Например, ранее Анастасия Заворотнюк регулярно ходила на рынок за продуктами. Местные продавцы, среди которых много ее поклонников, актрису отлично знали и всегда предлагали ей самый свежий товар.

Однако, по словам торговцев, в последнее время они потеряли ее из виду. Звезду не встречали уже несколько месяцев. Теперь за покупками приходит ее муж – фигурист Петр Чернышов.

Как сообщает Teleprogramma.pro, Анастасия Заворотнюк всегда появлялась на рынке в хорошем настроении. Она была бодра и очень дружелюбна. В ее внешнем виде не было даже намека на проблемы со здоровьем.

Отметим, что ранее соседи звезды рассказывали, что артистка сильно изменилась внешне. Якобы Анастасия Заворотнюк поправилась и потеряла свои роскошные волосы, из-за чего вынуждена покрывать голову платком.

Напомним, ходят слухи, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга. По некоторым данным, онкологию у звезды сериала "Моя прекрасная няня" нашли более года назад. О страшном диагнозе Анастасия и ее муж узнали после рождения их общей дочери Милы.