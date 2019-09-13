"Отстань!": Заворотнюк высказалась после новостей о госпитализации в тяжелом состоянии

Журналистам удалось дозвониться до концертного директора звезды. Стас Христов процитировал Анастасию Заворотнюк.

Представитель знаменитости опроверг информацию о ее госпитализации. Ранее СМИ писали, что артистку доставили из Польши в московский госпиталь на вертолете в "неконтактном" состоянии.

Сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк страшный диагноз – раз мозга. Якобы звезда прошла курс химио– и лучевой терапии, однако ее состояние ее только ухудшилось: опухоль дала метастазы в мозг и, согласно некоторым данным, в другие органы.

Концертный директор актрисы долго отказывался давать какие-либо комментарии. Говорил, что не может связаться с Заворотнюк, на звонки и сообщения она не отвечала – выключила телефон.

Наконец знаменитость вышла на связь. "Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации), которую я ей переслал. Она ответила: "Бред. Отстань!" – цитирует Стаса Христова РИА Новости.

О том, что у Анастасии Заворотнюк рак, стало известно около месяца назад. Говорят, что у нее такой же диагноз, что и у Жанны Фриске четыре года назад. Судя по всему, речь идет о неоперабельной опухоли мозга. По некоторым данным, онкологию у Заворотнюк нашли более года назад. О страшном диагнозе Анастасия и ее муж узнали после рождения их общей дочери Милы.