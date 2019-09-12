"Все это?": необычное наследство телеведущей Ханги поразило Корчевникова

Известная телеведущая Елена Ханга появилась в гостях у Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" она рассказала о необычном наследстве, которое ей оставил богатый отец.

Родитель Елены Ханги, Абдула Кассим Ханга, был премьер-министром Занзибара. Телеведущая говорит, что плохо помнит отца: она с матерью жила в России, в то время как он практически все время проводил у себя на родине. Там у Абдулы Кассима была вторая семья.

По словам Елены, она была еще ребенком, когда умер отец. Абдула Кассим Ханга был репрессирован после государственного переворота и погиб в тюрьме. Впервые телеведущая приехала в Занзибар уже будучи взрослой.

"Моя мама не видела от него ни разу ни копейки. Она такая гордая была, знаете русские: "Я сама", "Мне ничего не надо". В результате так она и жила. Поэтому, когда я ехала в Африку, я не предполагала, что там что-то для меня оставлено", – призналась Елена Ханга в студии программы "Судьба человека".

Н родине отца Хангу встречала бабушка. Она была потрясена, увидев внучку из России. Пожилая женщина уже не надеялась когда-нибудь встретиться с Еленой.

"И потом она говорит, у меня есть для тебя кое-что, тебе отец оставил наследство. И тут я заволновалась. Она сказала: "Это очень важно, он хранил это все годы. Прятал и сказал, что только дочери", – поведала Ханга.

Телеведущая вспомнила, как проследовала за бабушкой в дом. Старушка подвела ее к огромному сундуку, замок которого с трудом поддавался. На секунду Елена представила, как покупает на унаследованные от отца миллионы роскошный пентхаус. "И вот, открывается сундук, я заглядываю, и вижу чемодан…" – заинтриговала ведущего программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова Елена Ханга.

Телеведущая позволила шоумену самому узнать, что именно оставил ей отец. Ханга привезла заветный чемодан на съемочную площадку и вручила его Корчевникову. "Все это?" – поразился Борис, рассматривая его содержимое.

Как выяснилось, богатый родитель завещал старшей дочери несколько книг: "Капитал" К. Маркса и собрание сочинений В. И. Ленина. По словам Елены, ее отец сказал родственникам, что эти книги невероятно ценны.

"Она русская, она умная, в России они гордые, они денег не берут, о них заботится государство", – процитировала Ханга своего отца в эфире шоу "Судьба человека".

Ханга добавила, что после возвращения в Москву рассказала о случившемся матери. Услышанное не удивило родительницу знаменитости. "Она говорит: "Скажи, пожалуйста, а Маркс был такого-то года?". Я говорю: "Да. Откуда ты знаешь?". Она говорит: "А это я ему подарила на день рождения", – засмеялась Елена Ханга.