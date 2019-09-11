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"Грустная история": брошенный двумя женами известный артист пришел к Борису Корчевникову

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Кумир советских женщин Ивар Калныньш появился в студии шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артист рассказал, как от него уходили жены.
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Ивар Калныньш признался, что образ ловеласа, который прилип к нему после съемок в фильме "Театр", ему не по душе. Актер говорит, что с радостью прожил бы всю жизнь с одной женщиной – третьей супругой Лаурой. Знаменитость жалеет, что встретил вторую половинку так поздно.

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Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

В студии программы "Судьба человека" Калныньш поведал, что две предыдущие жены сами ушли от него. С первой супругой – Илгой – Ивар прожил долгих 20 лет. От этого союза на свет появились две дочери – Уна и Элена. Девочки, которые к тому моменту были уже самостоятельными, остались жить с артистом.

"Как-то у нас, к сожалению, не сложилась совместная жизнь, хотя мы и были вместе двадцать лет. Это, конечно, грустная история. Илга ушла к маме. У меня накопилась какая-то психологическая усталость от этих отношений, поэтому мы и поставили точку", – заявил Ивар. 

Второй супругой Калныньша стала коллега по цеху Аурелия Анужите. В этом браке, который продлился семь лет, родился единственный сын знаменитости – Микус. С наследником у Инвара отличные отношения, а вот Аурелию он не видел уже 15 лет.

Герой сегодняшнего выпуска "Судьба человека" обрел счастье только в третьем браке. По словам Инвара, это гармоничный союз двух любящих людей, в котором появились на свет две чудесные девочки – Луиза и Вивьен.

Сегодня Ивар Калныньш много работает: он занимается музыкой, играет на сцене, снимается в кино. "Я занимаюсь своей профессией – это и есть та территория, в которой я живу", – рассказал артист ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову.

11 сентября 2019, 17:16

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