Звезда "Улиц разбитых фонарей" сломала матери таз

Супруга актера Марка Горонок рассказала подробности произошедшей аварии. Актер попал в крупное ДТП под Петербургом.

Продолжение: Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом

Инцидент произошел на днях. В машину артиста на полном ходу влетела иномарка. Сейчас знаменитость вместе с мамой госпитализированы с тяжелыми травмами. Медики опасаются, что Марк может потерять руку.

Его жена Анна рассказала журналистам, что звезда с матерью отправился по местам своего детства. Актер любит поностальгировать.

Тем не менее, все обернулось более чем плачевно. Путешествие в поселок Рождествено в Гатчинском районе обернулось бедой для семьи. Супруга Горонка поведала, что также могла оказаться в тот злополучный день в машине, но домашние заботы позволили женщине остаться живой и невредимой.

"На перекрестке у Рождествено они ехали по главной дороге на хорошей скорости. Другая машина начала поворачивать. Я не знаю, что мужчину резко дернуло повернуть, если видит, что автомобиль несется. Зеленый свет Марку, у него главная дорога. На большой скорости они практически лоб в лоб столкнулись", – поделилась женщина с корреспондентами телеканала РЕН-ТВ.

"Основной удар пришелся на Марка. Он ударился головой, правой рукой ударился об маму, сломал ей таз, а она своим ударом сломала ему руку. Как-то так все. Никто не ожидал, что такое может быть. Полиция позвонила мне и напугала. Сказали, что не могут моего мужа в чувства привести", – вспомнила Анна.

Теперь же супруге звезды "Улиц разбитых фонарей" Марка Горонка остается только надеяться, что все завершится благополучно. Сейчас ее родные находятся под контролем врачей, и их жизни уже ничего не угрожает.