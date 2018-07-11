Очнувшийся после комы Горонок: В моей семье произошло большое горе
Елена Подгорная увидела выпуск с участием Марка Горонка и оторопела, любовник жены артиста ее бывший муж, который сейчас женат на ее 73-летней маме. Елена вызвала на детектор лжи Вячеслава, потому что уверена – он намеревается погубить ее престарелую родительницу.
Подгорная призналась, что последние несколько лет живет в страхе – она боится расправы, ведь ее бывший муж жесток и хладнокровен: мужчина отсидел 13 лет за убийство двоих человек. "Наручниками к батарее меня пригвождали к дивану и сутки держали под кулаком, потом я получала невидимые удары в ухо, в череп, бросали меня на пол, били гладильной доской, стряхивали на меня пепел", – вспоминает свою жизнь с Вячеславом женщина, она отметила, что много раз заявляла на мужа в полицию.
Проверка Подгорного на детекторе лжи подтвердила слова экс-супруги. Бывшая жена Вячеслава полагает, что ради квартиры в центре Санкт-Петербурга бизнесмен готов погубить свою нынешнюю жену – ее пожилую мать Галину Евгеньевну Жуковскую.
В студии появилась Александра, дочь Елены и падчерица Подгорного.
Молодая женщина рассказала, что отчим пытался ее изнасиловать и украдкой сделал
фотографии ее обнаженного тела.
Галина Евгеньевна появилась в студии и встала на защиту супруга. "Все это нелепо, по крайней мере много неправды… Во-первых, все эти ситуации с полицией исходили от моей дочери. Она завела себе мужчину, и Вячеслав ее, естественно, к этому ревновал", – сообщила пенсионерка. Пожилая женщина отказывается верить, что ее муж избивал ее дочь и пытался изнасиловать внучку.
Марк Горонок и его пока еще жена Анна также присутствовали на съемочной площадке. Артист признался, что он шокирован происходящим. "В моей семье произошло большое горе, потому что появилось это животное и вскружило голову моей жене и развалилось все", – с горечью констатировал Марк. Артист не исключает, что возможно его отношения с женой еще можно спасти, однако шансы на воссоединение очень малы.
Откровения экс-супруги Вячеслава очень напугали Анну. "Он преследовал меня, он доставал нас звонками, он стучался в квартиру, он пытался мне что-то доказать. Как-то объясниться, но я его не слышала. Я нахожусь тоже в шоке, от того, кем он является на самом деле", – рассказала супруга актера.
Как писали Dni.Ru, Марк Горонок был известным актером в середине 1990-х годов. Однако на пике популярности его избили в подворотне, после драки артист впал в кому. Врачи месяц боролись за жизнь Марка.
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