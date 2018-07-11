Очнувшийся после комы Горонок: В моей семье произошло большое горе

Шокирующая история супруги актера Марка Горонка Анны получила продолжение. Женщина хотела уйти от мужа к богатому любовнику Вячеславу Подгорному, однако новый возлюбленный оказался уголовником. Бывшая жена Подгорного Елена пришла на программу "На самом деле" Первого канала, чтобы открыть глаза наивной жене артиста.

Елена Подгорная увидела выпуск с участием Марка Горонка и оторопела, любовник жены артиста ее бывший муж, который сейчас женат на ее 73-летней маме. Елена вызвала на детектор лжи Вячеслава, потому что уверена – он намеревается погубить ее престарелую родительницу.

Подгорная призналась, что последние несколько лет живет в страхе – она боится расправы, ведь ее бывший муж жесток и хладнокровен: мужчина отсидел 13 лет за убийство двоих человек. "Наручниками к батарее меня пригвождали к дивану и сутки держали под кулаком, потом я получала невидимые удары в ухо, в череп, бросали меня на пол, били гладильной доской, стряхивали на меня пепел", – вспоминает свою жизнь с Вячеславом женщина, она отметила, что много раз заявляла на мужа в полицию.

Проверка Подгорного на детекторе лжи подтвердила слова экс-супруги. Бывшая жена Вячеслава полагает, что ради квартиры в центре Санкт-Петербурга бизнесмен готов погубить свою нынешнюю жену – ее пожилую мать Галину Евгеньевну Жуковскую.

В студии появилась Александра, дочь Елены и падчерица Подгорного. Молодая женщина рассказала, что отчим пытался ее изнасиловать и украдкой сделал фотографии ее обнаженного тела.



Галина Евгеньевна появилась в студии и встала на защиту супруга. "Все это нелепо, по крайней мере много неправды… Во-первых, все эти ситуации с полицией исходили от моей дочери. Она завела себе мужчину, и Вячеслав ее, естественно, к этому ревновал", – сообщила пенсионерка. Пожилая женщина отказывается верить, что ее муж избивал ее дочь и пытался изнасиловать внучку.

Марк Горонок и его пока еще жена Анна также присутствовали на съемочной площадке. Артист признался, что он шокирован происходящим. "В моей семье произошло большое горе, потому что появилось это животное и вскружило голову моей жене и развалилось все", – с горечью констатировал Марк. Артист не исключает, что возможно его отношения с женой еще можно спасти, однако шансы на воссоединение очень малы.

Откровения экс-супруги Вячеслава очень напугали Анну. "Он преследовал меня, он доставал нас звонками, он стучался в квартиру, он пытался мне что-то доказать. Как-то объясниться, но я его не слышала. Я нахожусь тоже в шоке, от того, кем он является на самом деле", – рассказала супруга актера.

Как писали Dni.Ru, Марк Горонок был известным актером в середине 1990-х годов. Однако на пике популярности его избили в подворотне, после драки артист впал в кому. Врачи месяц боролись за жизнь Марка.