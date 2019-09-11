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Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом

Марк Горонок. Кадр из фильма "Инспектор Купер-2" (2015)
Актер Марк Горонок из культовой кинокартины "Ты у меня одна" попал в серьезную автомобильную аварию. ДТП произошло на трассе под Санкт-Петербургом.
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Артист ехал на машина вместе с 70-летней мамой, когда в них на полном ходу влетела иномарка. На данный момент Марк находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У него диагностированы серьезная черепно-мозговая травма, а также множественные переломы.

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Горонок уже перенес две операции. Ему предстоит длительное лечение и сложная реабилитация. На полное восстановление организму знаменитости потребуется не менее, чем несколько месяцев. Впрочем, на полную регенерацию всех тканей может уйти и не один год.

Одной из основных проблем медиков, занимающихся лечением актера, стал тот факт, что Марк чуть было не потерял руку. Врачи не уверены, что ее удастся сохранить, а если и удастся, то через какое время она обретет полную функциональность.

Жена артиста Анна Горонок рассказала в интервью журналистам "Московского комсомольца", что конечность супруга собирали буквально по частям. Кроме того, она отметила, что консилиум докторов дает далеко не утешительные прогнозы относительно дальнейшей судьбы актера.

"Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись. А чем за них платить, я не знаю", – поделилась печалью Анна.

Отметим, что сейчас обстановка в семье бывшего кумира миллионов россиян действительно сложная. Супружеская пара воспитывает маленькую дочь и живет в съемной квартире. Жена Горонок вынуждена брать ребенка с собой во время визитов в больницу.

Женщина добавила, что сейчас у Марка после долгого перерыва появились новые проекты в кино, а ДТП может все перечеркнуть. Актеру по несколько раз в день колют обезболивающее, он находится в шоке. Кроме того, мужчина переживает за здоровье мамы, у которой также после аварии диагностирован перелом шейки бедра и других тазовых костей. Пожилой женщине придется научиться ходить заново.

11 сентября 2019, 16:23

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Должен действовать закон,чтобы лечение и реабилитацию оплачивал виновник аварии.
1

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