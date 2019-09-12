Ксения Бородина публично унизила Ольгу Бузову

Светские львицы встретились в гримерке. Ксения решила насолить соведущей, поэтому влезла в ее сумочку.
Она записала весь процесс и опубликовала в Stories в своем Instagram-аккаунте. На видео она показывает все предметы, которые ей удается найти: и очки, и духи, и зарядное устройство для смартфона. Кроме того, там оказались резинки для волос, крем и маски для лица.
"Я никогда такой набитой сумки в жизни не видела. Ужас!" – с отвращением заявила Бородина.
Ольга попыталась оправдаться за свой бардак. Она утверждала, что эти предметы ей крайне необходимы.
"Это все важно! Крем, зарядка, наушники – все надо", – подчеркнула Бузова.
Ксения, судя по всему решила сыграть на контрасте. Сначала она продемонстрировала, что забитая сумка ее коллеги даже не закрывается. А потом перешла к показу своей, которая защелкнулась абсолютно без проблем.
Напомним, недавно стало известно, что экс-супруг певицы, Дмитрий Тарасов, от безысходности пошел на крайние меры. Как писали ранее "Дни.ру", футболист не брезгует наживаться на имени бывшей жены.
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