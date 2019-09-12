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Шоу-бизнес

Ксения Бородина публично унизила Ольгу Бузову

Ксения Бородина и Ольга Бузова. Фото: Дни.ру
Во время съемок очередного выпуска телестройки Ксения Бородина прицепилась к Ольге Бузовой. Она полезла в ее личные вещи и выставила все напоказ.
прочитано 629 раз

Светские львицы встретились в гримерке. Ксения решила насолить соведущей, поэтому влезла в ее сумочку.

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Она записала весь процесс и опубликовала в Stories в своем Instagram-аккаунте. На видео она показывает все предметы, которые ей удается найти: и очки, и духи, и зарядное устройство для смартфона. Кроме того, там оказались резинки для волос, крем и маски для лица.

"Я никогда такой набитой сумки в жизни не видела. Ужас!" – с отвращением заявила Бородина.

Ольга попыталась оправдаться за свой бардак. Она утверждала, что эти предметы ей крайне необходимы.

"Это все важно! Крем, зарядка, наушники – все надо", – подчеркнула Бузова.

Ксения, судя по всему решила сыграть на контрасте. Сначала она продемонстрировала, что забитая сумка ее коллеги даже не закрывается. А потом перешла к показу своей, которая защелкнулась абсолютно без проблем.

Напомним, недавно стало известно, что экс-супруг певицы, Дмитрий Тарасов, от безысходности пошел на крайние меры. Как писали ранее "Дни.ру", футболист не брезгует наживаться на имени бывшей жены.

12 сентября 2019, 22:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров утер нос выскочке Бузовой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сумочка не страшно, это <цензура> у неё рядом А вот что была и есть грязнулей, по жизни, это факт Мама родная писала,"оля ты безхозяйственная и грязнуля давай жить по другому Ведь даже никогда не убирала кровать за собой,а таких мужья не любят"" Мамочка это полбеды,что она без хозяйственная т А вот то, что со всеми подряд <цензура>.. это уже не приятно ,что и стало главной причиной развода Кому мама понравится,когда приносят венболезнь? А Тарасов получил и правильно сделал,что ушел Теперь ещё Бузова наезжает что он бросил,отобрал СКАЖИ спасибо,что личико целом осталось
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