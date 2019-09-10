"Я вообще не буду приезжать": у Бузовой случилась истерика прямо на съемках

Запись очередного выпуска программы "Бородина против Бузовой" началась с большим скандалом. Ольга Бузова пришла в ярость, когда съемки не стартовали в назначенное время.
По словам знаменитости, она два часа ждала в гримерной пока все соберутся. Бузова просто-напросто потеряла терпение, у нее началась истерика.
"Вы нормальные вообще? Я просто не понимаю, сколько можно вас ждать? Мы с Кадони уже два часа сидим! Я так-то в пять утра встала, все хотят домой. Где операторы? Нет, в таком случае я вообще не буду приезжать на работу! Я просто не понимаю, сколько я должна сидеть в гримерке?" – раскричалась звезда.
Отметим, что нервозное состояние Ольги Бузовой вполне объяснимо. В последнее время телеведущая вынуждена решать множество проблем и не всегда своих.
Например, недавно стало известно, что у отца знаменитости долги перед налоговыми органами. Это известие больно ударило по репутации Ольги Бузовой. Обещания в скором времени погасить просроченные счета не выправили ситуацию.
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