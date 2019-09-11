Вердикт специалиста об опозорившемся Билане – Голова слабая

Дима Билан, как может, оправдывается после своего странного выступления в Самаре. Артист намерен взять реванш. Между тем его поведение прокомментировал специалист.

Дима Билан опозорился в Самаре. Зрители утверждают, что артист неадекватно вел себя на сцене: подозрительно медленно пил, сидел, выпучив глаза, и странно двигался. Кроме того, очевидцы утверждают, что победитель "Евровидения" пел мимо нот. Зрители заподозрили, что Дима Билан был попросту пьян.

Вскоре певец записал обращение к общественности, в котором признался, что действительно был нетрезв. Якобы незадолго до появления на сцене он встретил в отеле друзей и выпил с ними коньяк, при этом "совершенно не рассчитал". "Поскольку я веду здоровый образ жизни, общаюсь с диетологом, ем каждые 3,5 часа, так как есть достаточно серьезные проблемы с желчным пузырем и пищеводом, видимо, из-за долгого отсутствия алкоголя в моей жизни, я не рассчитал с коньяком. Это сыграло со мной жуткую шутку", – покаялся Дима Билан. В заключение он пообещал подарить жителям Самары бесплатный концерт, детскую площадку, а местной больнице – медоборудование.

Вскоре после скандала Дима Билан вышел в свет и немедленно попал под объективы репортеров. На вопросы о том, будет ли реванш, он ответил категорично. "Ведутся переговоры, концерт обязательно произойдет. Концерт будет обязательно. Все, что я говорил в этом ролике – обязательно все исполнится. Считаю, что люди имеют право ошибаться, абсолютно точно – тогда они люди. Иначе что – инопланетяне? Я очень благодарен всем, кто меня поддержал", – цитирует Диму Билана сайт "Комсомольская правда".

Между тем странное поведение артиста в Самаре проанализировала ясновидящая Елена Батыр. С помощью карт она определила, что ему следует воздержаться от еды и напитков красного цвета и сбрасывать лишнюю энергию. "Ему категорически запрещено красное, потому что это еще сверху может на него негативно влиять. Может быть, он что-то красное съел или выпил, или в гримерке у него было что-то красное", – предположила прорицательница.

"У него в первую очередь показано, что голова слабая. Сейчас у него все потихоньку. У него очень большая энергия, которая прям кипит в человеке, ее надо куда-то излить. Иначе будет очень трудно. У него прям буквально на границе. То есть это человек, которому надо не набирать энергию, а надо сбрасывать ее", – сообщила ведунья Life.ru.