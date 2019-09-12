Собчак о венчании с Богомоловым – когда еще в церковь зайдешь в короне?

Завтра, 13 сентября, состоится свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Помимо этого влюбленные решили обвенчаться.

В откровенном интервью журналу Tatler Ксения Собчак рассказала, что в пятницу, 13 сентября, состоится ее свадьба с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих этот брак будет вторым. Интересно, что в первый раз оба лишили себя грандиозного праздника: если Константин Богомолов и Дарья Мороз обошлись лишь регистрацией, то Ксения Собчак и Максим Виторган замаскировали свою свадьбу под просмотр кино, пригласив только самых близких (в результате на пару обиделось множество друзей).

На сей раз влюбленные решили все же закатить традиционный банкет. "Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Ты же понимаешь, больше меня свадеб в этой стране провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость", – объяснила Ксения Собчак.

Более того, влюбленные даже решили обвенчаться. Подвенечный наряд гламурная ведущая выбрала от известной марки Edem. По словам телеблондинки, оно будет украшено "уникальным кружевом". Интересно, что до встречи с Константином Богомоловым Ксения не была чересчур религиозной. К тому же, она сама говорила, что не крестила сына Платона, объяснив такое решение тем, что должен веру выбрать сам ее наследник.

"Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды – это то, что навсегда останется в памяти", – рассудила Ксения Собчак. Судя по комментариям в Сети, пользователи не оценили такой подход к важной религиозной церемонии.