"Я пожалела": Собчак написала Виторгану накануне свадьбы с Богомоловым

Сегодня, 10 сентября, свой день рождения отмечает актер Максим Виторган. Популярному артисту исполнилось 47 лет. Одной из первых его поздравила бывшая жена Ксения Собчак.

Несмотря на расставание (по некоторым данным, Ксения Собчак ушла от Максима Виторгана, потому что увлеклась режиссером Константином Богомоловым), бывшие супруги, по всей видимости, сумели сохранить нормальные отношения. Гламурная блондинка очень трогательно поздравила экс-мужа с днем рождения, опубликовав в своем Instagram фотографию их сына Платона со специально сделанной для артиста аппликацией.

"Дорогой папа Максим! Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок – с ним все было бы сильно проще😂😂", – призналась скандально известная телеведущая со свойственным ей юмором.

Дальше она уже была куда серьезнее. "Свети всегда, и обогревай всех своих близких и любимых людей, как только ты и умеешь!!!! С днем рождения, наш самый лучший в мире папа @mvitorgan !!!!❤️❤️❤️❤️ (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – завершила пост Ксения Собчак, которая якобы на днях выйдет замуж за Константина Богомолова, потому что, по слухам, ждет от него ребенка.

Кстати, в той же социальной сети отметился и сам Максим Виторган. Он выложил фотографию с высунутым языком и мороженым. "47 ( сорок семь). С каждым годом этот день все страннее. Но он пока есть, хотя бы раз в году и этим надо пользоваться", – сообщил именинник и предложил "совместить приятное с полезным" и в качестве подарка для него перевести любую сумму в подшефный ему благотворительный фонд. Максим Виторган тоже внес свою лепту в размере аж 50 тысяч рублей.