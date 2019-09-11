"Нагуляла ребенка": обнародованы неожиданные подробности беременности Собчак

В начале сентября в прессе появились сообщения о возможной беременности Ксении Собчак. С тех пор поклонники с интересом наблюдают за каждым выходом телеведущей в свет. Ясновидящая Саона прокомментировала известие о пополнении в интервью корреспонденту "Дни.ру".

"Ксения Собчак беременна, – с уверенностью заявила "Дни.ру" ясновидящая Саона. – Телеведущая явно не хочет, чтобы информация об отношениях с Богомоловым и беременности муссировалась в СМИ до тех пор, в пока пара официально не вступит в брак. В этот раз ей почему-то важно именно получить печать в паспорте, только после этого уже говорить о личной жизни".

Видимо, Ксения боится разговоров о том, что нагуляла ребенка вне брака. "После свадьбы она сделает официальное заявление о беременности. Время бежит, и живот скоро невозможно будет скрывать", – сказала ведунья.



По ее словам, пара явно не планировала эту беременность. Все произошло внезапно. Более того, когда у Собчак начался роман с Богомоловым, она не планировала расходиться с мужем. Просто в какой-то момент она слишком сильно увлеклась отношениями на стороне, которые привели к столь серьезному шагу.

"Богомолов окружил Ксению заботой и вниманием, между ними установилось взаимопонимание и доверие. Этим людям действительно комфортно друг с другом, и такое партнерство – действительно удача. По жизни Ксения Собчак очень трудно найти для себя даже стоящего собеседника, а тут – полное совпадение. По картам ей выпадает трое детей. Так что, скорее всего в новом браке с Богомоловым у нее будет двое общих детей", – предсказала Саона.