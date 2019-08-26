У Панайотова из-за смерти Началовой начались кошмарные панические атаки

Александр Панайотов участвовал в разных конкурсах – от "Народного артиста" до "Голоса". Сегодня он выступает как большой серьезный артист, масштабная звезда. На конкурсе "Новая волна" в Сочи певец представил дуэт с Тиной Кузнецовой "Если он уйдет". После выступления с ним встретился корреспондент "Дни.ру".

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