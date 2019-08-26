У Панайотова из-за смерти Началовой начались кошмарные панические атаки

Со дня смерти Юлии Началовой, с которой Александр Панайотов был дружен, прошло почти полгода. Но пережил их певец непросто. "Вскоре после ухода Юли (умерла 16 марта 2019 года на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности – прим. ред.) у меня начались панические атаки и жесткая депрессия, я даже боялся выходить на сцену – психологическое состояние было жутким, – признался артист. – Пришлось прибегать к легким, не вызывающим привыкание антидепрессантам, к помощи психологов. Это состояние длилось примерно месяц".
Во многом справиться с этим состоянием Панайотову помогла теща, которая работает в больнице имени Боткина. "Я по своей природе паникер, – признался Александр. – И, слава богу, если что-то у меня не так, тут же обращаюсь к теще за консультацией. Она лечит звезд, и у нее в отделении лежат все наши селебрити, так что ей можно доверять".
"Один раз в жизни я сдавал онкомаркеры, – признался певец. – Еще раз у меня было полное обследование всего организма – я неделю лежал в клинике. Это случилось как раз после смерти Жанны Фриске (умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы – неоперабельной опухоли головного мозга – прим. ред.). Меня охватила паника, потому что все случилось на ровном месте".
Сегодня, по словам артиста, он ограничивает себя в еде, отказался от сладостей, следит за здоровьем и чувствует себя прекрасно.
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