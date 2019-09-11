Прилучный сорвался из-за живодерской выходки

Своим возмущением с подписчиками артист поделился посредством выложенной на личной странице в социальной сети Instagram сториз. В ней отображен скриншот, на котором четко видно материал и предъявленные обвинения.
Вспыльчивый актер обрушился на администрацию соцсети нецензурной бранью, и в целом его можно понять. Подобные случаи ошибочных удалений публикаций нередки. На статью могли пожаловаться пользователи или уже сами сотрудники Instagram натолкнулись на пост, несоответствующий требованиям.
Отметим, что фотографию с текстом Павел выложил после кровавой живодерской резни в столице. Как сообщает телеканал "Москва 24", вчера, 10 сентября, неадекватный мужчина в Химках с ножом напал на ротвейлера. Собака в это время находилась на поводке, под присмотром хозяев.
Сперва пьяная компания пристала к семейной паре, выгуливающей пса. Как только обидчик перешел к более решительным действиям, ротвейлер начал прыгать и лаять на нарушителя спокойствия. Неадекват сперва два раза пырнул животное ножем, а потом несколько раз пытался добить собаку.
Хозяева пса отметили, что травля началась еще когда животное было щенком. Пса отвезли в ветеринарную клинику – ему оказана вся необходимая помощь.
В отношении злоумышленника возбуждено дело по статье "Хулиганство". Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
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