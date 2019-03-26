Групповое изнасилование беззащитного ребенка довело Прилучного до бешенства

Звезда сериала "Мажор" после вопиющего инцидента оставил гневный пост на своей странице в Instagram. Павел Прилучный возмущен тем, что произошло в детской больнице Подмосковья.

Знаменитый актер смог обойтись без нецензурной лексики. Он в шоке от истории, получившей широкую огласку: в медучреждении подростки насиловали младшего школьника. Об этом долгое время никто не знал.

Павел Прилучный констатировал, что это далеко не первый случай в России насилия подростками над детьми. "Дорогие родители, пора задуматься, правильно ли вы воспитываете своих чад!.. Я бы этим подростком яйца отрубил, чтобы другие в следующий раз задумались!" – заявил актер.

Пользователи соцсети поддержали артиста. "Куда мы катимся... новое поколение растет очень злым... я просто шокирована происходящим", "Сейчас подростки просто отмороженные. У них нет авторитета в лице родителей, они творят, что хотят", "Как врачи то не замечали этого всего?", "Куда смотрел персонал?" – высказались фолловеры.

Напомним, Павел Прилучный вместе с женой Агатой Муцениеце воспитывают сына Тимофея и дочь Мию. Они казались одной из самых гармоничных и счастливых семей отечественного шоу-бизнеса. Однако недавно поклонники заподозрили Павла Прилучного в неверности к жене. Как писали "Дни.ру", во время съемок сериала "В клетке" в Калининграде артиста часто видели в компании незнакомых девушек.