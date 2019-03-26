Групповое изнасилование беззащитного ребенка довело Прилучного до бешенства
Знаменитый актер смог обойтись без нецензурной лексики. Он в шоке от истории, получившей широкую огласку: в медучреждении подростки насиловали младшего школьника. Об этом долгое время никто не знал.
Павел Прилучный констатировал, что это далеко не первый случай в России насилия подростками над детьми. "Дорогие родители, пора задуматься, правильно ли вы воспитываете своих чад!.. Я бы этим подростком яйца отрубил, чтобы другие в следующий раз задумались!" – заявил актер.
Пользователи соцсети поддержали артиста. "Куда мы катимся... новое поколение растет очень злым... я просто шокирована происходящим", "Сейчас подростки просто отмороженные. У них нет авторитета в лице родителей, они творят, что хотят", "Как врачи то не замечали этого всего?", "Куда смотрел персонал?" – высказались фолловеры.
Напомним, Павел Прилучный вместе с женой Агатой Муцениеце воспитывают сына Тимофея и дочь Мию. Они казались одной из самых гармоничных и счастливых семей отечественного шоу-бизнеса. Однако недавно поклонники заподозрили Павла Прилучного в неверности к жене. Как писали "Дни.ру", во время съемок сериала "В клетке" в Калининграде артиста часто видели в компании незнакомых девушек.
Исполнитель заявил, что сломя голову не побежит
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
По ее мнению, нельзя лишать работы из-за такой мелочи
Девочка ловко уходила от ответа на вопрос
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Крутит на минет.
Как выгнать мигрантов из страны
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Что подарить бабушке на день рождения?
Сказал, что ему нужна девственница
Может ли девушка сделать первый шаг?
Боюсь признаться, что у меня другой
Почему русские женщины себя не любят?
Нашла первый седой волос
Подруга специально нагнетает
Какой самый точный тест на беременность?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Какая самая лучшая диета?
Любить или быть любимым?
Беременность перед месячными
Медовая диета
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Поболтаем?
Диета на воде эффективность
Ушел к другу и завис на две ночи
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Женщина Скорпион..
Имя Ванесса
Хочешь или Интересует