Вел двойную жизнь: пойманный на изменах Шаляпин бросился к Цымбалюк-Романовской

Татьяна Гудзева заявляет, что отец ее новорожденного сына Федора – певец Прохор Шаляпин. В студи программы "На самом деле" на Первом канале женщина рассказала, что вокалист погряз во лжи.

Гудзева говорит, что Шаляпин давно обманывает свою невесту, пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую. "Он боится Виталину, я уже говорила, что он ведет двойную жизнь. Он у нее под каблуком. Это очень страшный человек. Я не знаю, как она его держит. Он меня тоже уговаривает, чтобы я молчала, но я уже устала молчать", – сказала Татьяна в беседе с ведущим ток-шоу "На самом деле" Дмитрием Шепелевым.

По словам Гудзевой, отношения Шаляпина и Цымбалюк-Романовской – это фикция. Татьяна говорит, что она и певец вступили в сговор, чтобы обогатиться за счет пианистки. Более того, Гудзева помогала разрабатывать план по соблазнению Виталины.

"Он мне сразу сказал, что она проходной билет к богеме. Она очень состоятельная женщина. Он решил: раз уж она в него влюблена, то будет у них свадьба. Когда я родила ребенка, он предложил прописать этого ребенка у нее в квартире", – подчеркнула экс-возлюбленная вокалиста.

Теперь Татьяна хочет, чтобы Прохор прекратил все отношения с Виталиной и вернулся к ней и ребенку. Гудзева мечтает вывести ушлую пианистку на чистую воду.

В студии "На самом деле" появилась сама Виталина Цымбалюк-Романовская. Пианистка назвала заявление соперницы глупостью.

"Если Прохор мне об этом скажет, мы просто выясним отношения и все. Я спокойно ко всему отношусь, я никогда не ревную, всегда доверяю мужчине, который со мной находится", – туманно высказалась Виталина Цымбалюк-Романовская в сегодняшнем выпуске программы "На самом деле".

Прохор Шаляпин тоже приехал на съемочную площадку. Артист буквально с порога бросился признаваться в любви пианистке. Между тем, последующая проверка Прохора на детекторе лжи показала, что чувства к Виталине не мешают ему поддерживать любовную связь с Татьяной. Артист все отрицал, но его поймали на вранье.

Отметим, что в рамках ток-шоу "На самом деле" провели ДНК-тест на определение отцовства. Результаты исследования обнародуют в ближайшем выпуске ток-шоу. Примечательно, что на роль родителя новорожденного Федора претендует не только Шаляпин: некий Павел Остапенко считает, что ребенок Татьяны рожден от него.