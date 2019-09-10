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Шоу-бизнес

Вел двойную жизнь: пойманный на изменах Шаляпин бросился к Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Татьяна Гудзева заявляет, что отец ее новорожденного сына Федора – певец Прохор Шаляпин. В студи программы "На самом деле" на Первом канале женщина рассказала, что вокалист погряз во лжи.
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Гудзева говорит, что Шаляпин давно обманывает свою невесту, пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую. "Он боится Виталину, я уже говорила, что он ведет двойную жизнь. Он у нее под каблуком. Это очень страшный человек. Я не знаю, как она его держит. Он меня тоже уговаривает, чтобы я молчала, но я уже устала молчать", – сказала Татьяна в беседе с ведущим ток-шоу "На самом деле" Дмитрием Шепелевым.

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Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

По словам Гудзевой, отношения Шаляпина и Цымбалюк-Романовской – это фикция. Татьяна говорит, что она и певец вступили в сговор, чтобы обогатиться за счет пианистки. Более того, Гудзева помогала разрабатывать план по соблазнению Виталины.

"Он мне сразу сказал, что она проходной билет к богеме. Она очень состоятельная женщина. Он решил: раз уж она в него влюблена, то будет у них свадьба. Когда я родила ребенка, он предложил прописать этого ребенка у нее в квартире", – подчеркнула экс-возлюбленная вокалиста.

Теперь Татьяна хочет, чтобы Прохор прекратил все отношения с Виталиной и вернулся к ней и ребенку. Гудзева мечтает вывести ушлую пианистку на чистую воду.

В студии "На самом деле" появилась сама Виталина Цымбалюк-Романовская. Пианистка назвала заявление соперницы глупостью.

"Если Прохор мне об этом скажет, мы просто выясним отношения и все. Я спокойно ко всему отношусь, я никогда не ревную, всегда доверяю мужчине, который со мной находится", – туманно высказалась Виталина Цымбалюк-Романовская в сегодняшнем выпуске программы "На самом деле".

Прохор Шаляпин тоже приехал на съемочную площадку. Артист буквально с порога бросился признаваться в любви пианистке. Между тем, последующая проверка Прохора на детекторе лжи показала, что чувства к Виталине не мешают ему поддерживать любовную связь с Татьяной. Артист все отрицал, но его поймали на вранье.

Отметим, что в рамках ток-шоу "На самом деле" провели ДНК-тест на определение отцовства. Результаты исследования обнародуют в ближайшем выпуске ток-шоу. Примечательно, что на роль родителя новорожденного Федора претендует не только Шаляпин: некий Павел Остапенко считает, что ребенок Татьяны рожден от него. 

10 сентября 2019, 14:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
убрать из шоу этих аферистов не пускать на тв вход только в <цензура> суда пусть там пиарятся проходимцы оградите нормальных людей от швали хватит деньги на ветер бросать черезшоу
Кактус
Ответить
Проша, а чо ты стремаесся, займись уже Рудковской, пока Копенкина разрешает.
Вот с непианисткой ты, как непевец ничего не урвешь.
Гость
Ответить
Когда же это Операция Цы прекратится? Затянулась дольше чем Санта Барбара!
Гость
Ответить
От Шаляпина просто воротит. Жеманный как продажная кокетка, таскающийся из шоу в шоу, и зарабатывающий на этом себе на жизнь, из кожи вон лезущий подольше задержаться в бомонде, глупый и чванливый человек. Тьфу.
Гость
Ответить
Гость
Я раньше тоже писала , оставляя гневные коментарии
после выпусков с Шляпиным и ему подобными ,сейчас
смотрю на всё это как на шоу, как на развлечение ,
с мыслями ,а что они придумают на этот раз.
А почему бы им, таким обогатившимся "звездам" за счет других, не сделать щедрое благотворительное пожертвование? Почему бы Цы и Прохегею не придумать это?
Гость
Ответить
Александр.
Это Шаляпин,просто тень и всё все его женщины нацепили ему рога,да ещё и хотели чтобы он был этим детям папа.А Цимбали это уже четвёртая жкнщина с которой он хотел устроить семью.Но и тут его опять разбирает проблема что эта опять родит ему не его ребёнка и опять по старым тропам к Первому каналу,за правдой .
Всю жизнь с бабками - какие там дети? да и Цы не первой молодости, на 5-6 лет его старше, уже её яйцеклетки с его сперматозоидами в конфликте, потому как с началом климакса их всё меньше и меньше...
Гость
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Ну как, по вкусу вам тухлая цымбалятина? Такая придумщица, как бабло срубить. Причём, пожизненно придумывает. А концерта так никогда и не будет. Как и гастролей, на рояле. Одни, надо признать, состоялись, и были весьма успешны. Правда, не на рояле..- тут нет таланта.
Александр.
Ответить
Это Шаляпин,просто тень и всё все его женщины нацепили ему рога,да ещё и хотели чтобы он был этим детям папа.А Цимбали это уже четвёртая жкнщина с которой он хотел устроить семью.Но и тут его опять разбирает проблема что эта опять родит ему не его ребёнка и опять по старым тропам к Первому каналу,за правдой .
Гость
Ответить
Гость
Я раньше тоже писала , оставляя гневные коментарии
после выпусков с Шляпиным и ему подобными ,сейчас
смотрю на всё это как на шоу, как на развлечение ,
с мыслями ,а что они придумают на этот раз.
так это клоуны? или придурки - развлекающие народ?
Гость
Ответить
Я раньше тоже писала , оставляя гневные коментарии
после выпусков с Шляпиным и ему подобными ,сейчас
смотрю на всё это как на шоу, как на развлечение ,
с мыслями ,а что они придумают на этот раз.
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