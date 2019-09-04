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"Что ты делаешь?": известная певица привела на шоу Шепелева мужа и любовника

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com.
Певица Милена Дейнега лишилась баснословно дорогого колье с бриллиантами и сапфирами. Вокалистка полагает, что украсть драгоценности мог ее муж – бизнесмен Евгений Самусенко. Также артистка подозревает своего любовника. В студии ток-шоу "На самом деле" на Первом канале Милена Дейнега проверила своих мужчин на детекторе лжи.
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19 августа предприниматель Евгений Самусенко сообщил жене Милене Дейнега, что ее бриллиантовое колье стоимостью 135 миллионов рублей похищено. В момент кражи украшение находилось в офисе бизнесмена.

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Сюжеты Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Самусенко уверен, что украл драгоценности молодой любовник супруги – Илья Горовой. В студии программы "На самом деле" Евгений представил доказательства – запись с камеры наблюдения. Однако человека на видео сложно узнать, так как его лицо не попало в кадр.

Горовой не побоялся приехать на съемки ток-шоу. Илья заявил, что ни в чем не виноват. В момент пропажи драгоценностей он находился в ресторане в центре столицы.

"Он просто ничтожество, он просто не может смириться со счастьем нашим с Миленой", – сказал Илья Горовой в сегодняшнем выпуске "На самом деле".

 Между тем Самусенко настаивает на своей правоте. По словам Евгения, он сумел выяснить, где в тот день находился Илья с помощью геолокации его телефона. Горовой даже слушать не стал соперника. Молодой любовник певицы говорит, что по странному стечению обстоятельств тогда лишился смартфона.

Ведущий шоу Дмитрий Шепелев дал слово присутствующему в студии геммологу – специалисту по драгоценным камням. Эксперт заявил, что, судя по снимкам, стоимость украшения, которую озвучивает Милена Дейнега очень завышена. Реальная цена колье – 12 миллионов рублей.

В конце программы "На самом деле" мужчин проверили на детекторе лжи. Стало ясно, что Евгений Самусенко придумал историю с пропажей. Бизнесмен оговорил соперника, чтобы вернуть супругу.

После того как правда была обнародована Горовой вскочил, подбежал к Самусенко. Молодой любовник певицы облил Евгения водой и наградил несколькими затрещинами.

"Что ты делаешь? Быстро охрану сюда", – взбесился из-за выходки героя ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев.

4 сентября 2019, 18:30

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