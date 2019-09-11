Располневшая Муцениеце появилась на вручении премии

Не успела актриса Агата Муцениеце вернуться с отдыха, который провела в нескольких европейских странах, как сразу окунулась в жизнь столичной тусовки. Для выхода в свет артистка выбрала эффектный пиджак с большими рукавами и черные брюки. Глядя на точеную фигуру, трудно поверить, что артистка, по ее признанию, во время отпуска набрала несколько лишних килограммов.
"Я поправилась на четыре килограмма. Я обожаю пожрать на отдыхе, отстаньте! У меня выросло пузо. В этом пузе живут алкоголь, картошка фри, пицца, рыба и вся-вся вкусность, которую я пожираю каждый день!" – сообщила Агата Муцениеце своим поклонникам, которые, по всей видимости, заподозрили ее в беременности. Интересно, что на мероприятии она появилась без мужа, актера Павла Прилучного, и детей: сына Тимофея и дочери Мии.
Кстати, и свою дочь Мию не прихватила на премию певица Рита Дакота, снявшая ту же Агату Муцениеце в клипе на свою душераздирающую песню "Цунами". Артистка предстала перед журналистами в лаконичном черном костюме и с фирменно распущенными волосами. Говорят, развод с Владом Соколовским пошел ей только на пользу – как в творчестве, так и в личной жизни.
А вот что происходит в семейной жизни певицы Глюк'oZы, остается только догадываться. На премии артистка появилась одна (впрочем, она крайне редко выходит в свет с супругом и дочерьми), блистая в золотом платье с фантазийной юбкой и демонстрируя новую прическу. Вот уже на протяжении нескольких недель муссируются слухи о разводе Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя певицы). Артистка прямо ничего не комментирует, но дает понять, что это не правда. Вот только обручальное кольцо она почему-то сняла.
В гордом одиночестве позировала для фотографов и дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина. Актриса предстала в ярком образе – таком же, как и ее жизнь, заигравшая новыми красками после продолжительного скандала с Тимуром Еремеевым, назвавшим себя ее внебрачным братом.
Ей под стать пришлась телеведущая Екатерина Стриженова. Нет, она не участвует в телевизионных скандалах, зато тоже отдает предпочтение броским нарядам. Чего стоит только эта блузка насыщенного цвета фуксии.
Впрочем, самый эффектный наряд оказался у певицы Елены Темниковой. Артистка развлекала взрослых и детей в костюме с умопомрачительными разрезами на бедрах. Думаем, подросткам такое зрелище понравилось.
Актриса Дарья Сагалова, прославившаяся благодаря роли недалекой Светки Букиной из сериала "Счастливы вместе", в жизни прямая противоположность своей героине. Артистка ведет закрытый образ жизни: она не дает интервью, лишний раз не показывает детей и крайне редко выходит в свет. Поэтому каждое ее появление, особенно с наследницами, имеет большой эффект среди журналистов.
Крайне экстравагантно выглядела на премии "Дай пять!" актриса Эвелина Бледанс. Артистка выбрала образ дамы начала ХХ века. Не забыла она прихватить с собой и сына Семена, который, к слову, в этом году пошел в первый класс. Несмотря на синдром Дауна, мальчик старается вести самый обычный образ жизни.
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