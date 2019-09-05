Шантажирует домработница: известный артист поделился бедой у Шепелева

Заслуженный артист, режиссер-постановщик театра "Ромэн" Николай Лекарев появился в шоу Дмитрия Шепелева. В студии программы "На самом деле" на Первом канале он заявил, что его шантажирует домработница.

Дочь Николая Лекарева – Лолита Зятковская – тоже появилась в ток-шоу. Она считает, что ее знаменитый родитель завел интрижку с бывшей моделью, а ныне с прислугой – Натальей Васильченко. Наследница артиста просмотрела записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в их особняке, и обнаружила, что отец действительно захаживает к Наталье в дом для персонала.

А недавно Васильченко набралась наглости и сказала Зятковской, что вскоре станет законной женой актера и хозяйкой в его роскошном особняке. В доказательство экс–модель предъявила кольцо, которое ей якобы подарил Николай.

После ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев пригласил на съемочную площадку саму Наталью Васильченко. Девушка поведала присутствующим, что два года назад сбежала из Парижа, спасаясь от побоев мужа, бросив собственное модельное агентство и оставшись без средств к существованию. В России она была согласна на любую работу, поэтому устроилась домработницей к светской львице и дочери артиста Лолите Зятковской. Именно тогда, по словам экс-модели, у нее начался роман с артистом.

Николай Лекарев назвал рассказ Натальи Васильченко полным бредом. Актер клянется, что с домработницей, которая младше его на 40 лет, его ничего не связывает.

"Наталья попросила послушать, как она поет. Попросила заняться с ней актерским мастерством, чтобы стать великой актрисой", – объясняет Николай Лекарев свое появление в особняке для прислуги.

Лолита родному отцу не верит, ведь много лет назад он предал ее мать. Помимо того, ей удалось выяснить, что Николай ежемесячно перечисляет любовнице деньги.

Лекарев настаивал на своем. Он утверждает: Васильченко шантажирует его, угрожая разрушить семью.

"Вы разорвали на себе кофту и говорили, мол, если ты мне не будешь платить денег, я об этом расскажу твоей дочери", – набросился заслуженный артист на экс-модель.

В конце программы "На самом деле" выяснилось, что Наталья Васильченко профессиональная вымогательница. Николай Лекарев был ее очередной жертвой. Слова Натальи о Франции – выдумка. Сама она родом из Саратова, там у нее подрастает маленький сын. Экс-модель и режиссер-постановщик театра "Ромэн" никогда не были близки.