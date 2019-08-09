"Ничего в жизни не останется": трудоголик Корчевников боится одинокой старости

Звезда сериала "Сваты" Даниил Белых и его мама, заслуженная артистка России Наталия Коляканова, стали героями ток-шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Ведущий программы Борис Корчевников признался гостившим в его студии знаменитостям, что испытывает сильный страх.

В сегодняшнем выпуске программы Наталия Коляканова рассказала, что в какой-то момент жизни мечтала, чтобы ее наследник поступил в духовную семинарию. Она боялась, что Даниил, как и она когда-то, пожертвует личной жизнью ради актерской профессии.

"Мне хотелось, чтобы у моего сына была семья, чтобы он не пошел по маминым стопам", – заметила артистка в эфире ток-шоу "Судьба человека".

Коляканова много лет назад уехала из Иркутска в Москву строить карьеру в театре. Ради дела всей жизни она бросила мужа, а сына отправила в интернат.

"Сейчас я расскажу последний эпизод нашей встречи с ним (с мужем – прим. ред.). Тогда он заболел раком и приехал в Москву. Мы с ним беседовали, я сидела на кухне и говорю: "Ты знаешь, я столько лет мечтала, чтобы ты вернулся". А он: "А зачем я тебе был нужен? Тебе всегда был нужен один театр". Эта фраза стала резюме всей нашей жизни. Я действительно могу констатировать, что мне нужен был только один театр. Я не додала своей семье и своему сыну. Хотелось вложить больше туда", – рассказала мать артиста Даниила Белых в студии ток-шоу "Судьба человека".

Примечательно, что все время, пока артистка говорила, телеведущий понимающе кивал. Слова Наталии Колякановой заставили Бориса Корчевникова признаться. Оказывается, знаменитость боится одиночества, тревожится, что никогда не создаст семью.

"Я понимаю, о чем вы говорите, очень хорошо понимаю. Мне всегда страшно… Я сам человек, который живет профессией, и много таких, и мне всегда страшно, что ничего в жизни не останется. Дела ты можешь лишиться в какой-то момент, даже самого прекрасного дела, которое очень увлекает", – рассказал Борис Корчевников в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека".