"Заводили сердце ребенку": знаменитый актер рассказал Корчевникову о трагедии в семье

Звезда фильма "Бумер" Максим Коновалов и его жена Светлана Трубанчук стали героями ток-шоу Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" супруги поведали, как их первенец Михаил чуть не умер.

"У него случился анафилактический шок на прививку АКДС. Бывает такой побочный эффект как индивидуальная непереносимость к некоторым компонентам вакцины. Это на руках у меня случилось. Нет, это не удушье, он умер, у него сердце остановилось, он посинел, клиническая смерть. Приехала реанимация, дефибрилляторами заводили сердце ребенку", – рассказала Трубанчук в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".

После Михаила отправили в больницу, там ребенок впал в кому на два месяца. Наследник артиста находился на грани жизни и смерти.

"Мне страшно представить, что вы пережили в эти минуты", - сочувствующе произнес ведущий программы Борис Корчевников.

По словам Коновалова, это был один из самых страшных моментов в его жизни. Но даже тогда он не знал, через что им еще придется пройти.

"Слава богу, что все обошлось, хотя, как обошлось, и сейчас есть сложности. Когда пришло время идти в школу, в первый класс, мы не могли пойти, потому что он не только не был готов к школе, он еще даже не разговаривал. Там было и зрение плюс шесть, разговаривать заново учился", - поделился Максим Коновалов в эфире ток-шоу "Судьба человека".

Артист поднял все свои связи, он нанял лучших специалистов, чтобы реабилитировать Мишу: был поставлен правильный диагноз, назначено корректное лечение. Параллельно с мальчиком занимались дефектологи и логопеды.

"К восьми годам мы уже были готовы и, слава богу, сейчас Миша учится и все хорошо, и успеваемость… Даже четверки по русскому и литературе", – подчеркнул артист.

Светлана Трубанчук добавила, что мальчику тяжело даются эти предметы, так как пострадала часть мозга, отвечающая за речь. После Максим Коновалов похвастался, что в день записи этого выпуска ток-шоу "Судьба человека" Миша принес пятерку по литературе.