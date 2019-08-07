"Заводили сердце ребенку": знаменитый актер рассказал Корчевникову о трагедии в семье

"У него случился анафилактический шок на прививку АКДС. Бывает такой побочный эффект как индивидуальная непереносимость к некоторым компонентам вакцины. Это на руках у меня случилось. Нет, это не удушье, он умер, у него сердце остановилось, он посинел, клиническая смерть. Приехала реанимация, дефибрилляторами заводили сердце ребенку", – рассказала Трубанчук в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".
После Михаила отправили в больницу, там ребенок впал в кому на два месяца. Наследник артиста находился на грани жизни и смерти.
"Мне страшно представить, что вы пережили в эти минуты", - сочувствующе произнес ведущий программы Борис Корчевников.
По словам Коновалова, это был один из самых страшных моментов в его жизни. Но даже тогда он не знал, через что им еще придется пройти.
"Слава богу, что все обошлось, хотя, как обошлось, и сейчас есть сложности. Когда пришло время идти в школу, в первый класс, мы не могли пойти, потому что он не только не был готов к школе, он еще даже не разговаривал. Там было и зрение плюс шесть, разговаривать заново учился", - поделился Максим Коновалов в эфире ток-шоу "Судьба человека".
Артист поднял все свои связи, он нанял лучших специалистов, чтобы реабилитировать Мишу: был поставлен правильный диагноз, назначено корректное лечение. Параллельно с мальчиком занимались дефектологи и логопеды.
"К восьми годам мы уже были готовы и, слава богу, сейчас Миша учится и все хорошо, и успеваемость… Даже четверки по русскому и литературе", – подчеркнул артист.
Светлана Трубанчук добавила, что мальчику тяжело даются эти предметы, так как пострадала часть мозга, отвечающая за речь. После Максим Коновалов похвастался, что в день записи этого выпуска ток-шоу "Судьба человека" Миша принес пятерку по литературе.
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