Правдоруб Садальский сделал публичное признание в любви

По словам знаменитости, это известная актриса Вера Марецкая. Они познакомились, когда Станислав Садальский был в Ярославле. Звезда устроила творческий вечер на одном из городских заводов.
Марецкая попросила выйти из зала мужчину, который выше ее ростом, чтобы показать, как проходят кинопробы. На сцену вышел Станислав Садальский. "Она встала позади меня, взяла за плечи и сказала: "Муж мой, миленький мой. Жемчужина моя!" Конечно, после этого не влюбиться в нее было невозможно. Я ее спросил, когда мы сможем встретиться", – заявил актер. Он признал, что в тот момент просто обнаглел.
Через некоторое время они увиделись в Москве. Станислав Садальский попил с Марецкой чаю. Тогда ему пришлось напомнить об их встрече в Ярославле, потому что звезда его совсем позабыла.
Станислав Садальский также рассказал, что актриса дала ему важное наставление перед смертью. К тому времени она пережила трепанацию черепа из-за опухоли мозга.
Актер навестил свою первую любовь в больнице. "Она при встрече мне сказала: "У меня полголовы, а у тебя вообще ее нет. Веди себя аккуратно и держи язык за зубами". Правда, я к ее советам не прислушался. Всегда говорю правду", – признался Станислав Садальский.
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